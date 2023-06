Y añadió: “Esto está tan fuera de foco, es una postura tan extrema y disparatada que es lamentable tener que hablarlo a partir de esas expresiones que atrasan un siglo porque son debates del comienzo de los trasplantes, a mediados del siglo XX”.

Sin embargo, aunque parecen debates disparatados, la dirigencia le sigue la punta a Javier Milei, y ahora el tema de trasplante de órganos volvió a ser relevante para algunos oficialistas dentro del Congreso Nacional.

Presentaron un proyecto en el Congreso Nacional

Así las cosas, y en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos, quien sorprendió a ajenos y propios fue el diputado ultra kirchnerista Rodolfo Tailhade, quien anunció, a través de sus redes sociales, que desde hace varios anos espera un trasplante de riñón.

"En el Día Nacional de la Donación de Órganos me parece oportuno contarles que soy uno de los más de 7 mil argentinos y argentinas que esperan un trasplante. En mi caso, de riñón, ya que soy paciente renal hace muchos años y estoy en diálisis hace poco más de dos", expresó Tailhade en su cuenta de Twitter.

Luego, aunque sin nombrarlo directamente, el ultra K arremetió contra la postura del diputado Javier Milei, y en ese sentido consideró que el precandidato a presidente por la Libertad Avanza está instalando en el debate público una posición "sumamente peligrosa y perversa".

"Conozco el daño profundo que causa en nuestras familias la idea de mercantilizar el sistema de ablación y transplante por parte de quien pretende ser presidente de la Nación. Esa propuesta es el sálvese quien pueda: los que tienen plata consiguen órganos, los que no, se mueren", disparó.

Asimismo, aprovechó la ocasión para -como de costumbre- disparar contra los medios: "En lugar de amplificar estos mensajes irresponsables, medios y redes deben ayudar a que se incremente la cantidad de órganos visibilizando el principal desafío que enfrenta el sistema luego de la Ley Justina: la adecuada procuración de órganos y tejidos en los hospitales".

En ese contexto, y aunque la tarea de Rodolfo Tailhade en el Congreso es desde hace tiempo investigar los patrimonios de diputados opositores, criticar al Poder Judicial y militar por la "no proscripción" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ahora su rol dio un giro de 180 grados y decidió presentar un proyecto que impulsa el trasplante de órganos en la Argentina.

El proyecto fue presentado el jueves último (01/06) por el diputado Tailhade, acompañado del diputado nacional del FDT y exministro de salud de la nación, Daniel Gollán y el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez. Además, también lo acompañaron el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak y el director del INCUCAI, Carlos Soratti.

"Más donación, más vida", es el slogan del proyecto para declarar de interés el Programa Procurar del Incucai, iniciativa que también invita a adherir a las provincias y municipios a dicho programa.

Cabe destacar que el Programa Procurar lo que propone es la creación de Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) en las organizaciones hospitalarias. Con la creación de las Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos, se promueve un modelo intrahospitalario que involucra a los establecimientos asistenciales en los procesos de detección, selección y tratamiento de los potenciales donantes, ofreciendo una herramienta destinada a construir un sistema capaz de dar respuesta a la demanda de trasplante en Argentina.

Este programa fue lanzado en enero de este ano por el ministerio de Salud de la Nación, y ahora, con el proyecto lo que se busca es que las autoridades sanitarias provinciales y municipales se sumen a implementarlo.

“No se requieren muchos recursos para crear una unidad en un hospital: bastan un médico, un enfermero y un personal administrativo. Con muy poco podemos hacer mucho”, argumentó el diputado Tailhade al presentar su proyecto.

A su vez, los oficialistas hicieron "un llamado tremendo" al sector privado de la salud que "no hace el trabajo solidario de procurar los órganos y esto hace que se pierdan muchas posibilidades de realizar trasplantes". Al mismo tiempo, hicieron énfasis en que "no se puede caer en un sistema donde el que tiene acceso, tiene derecho a vivir; y el que no tiene acceso, tiene derecho a morir".

"Que una persona pueda decir eso y haya gente que lo aplauda, me hace sentir que retrocedemos décadas", argumentaron los oficialistas en un claro rechazo a la postura de Javier Milei y los seguidores del economista libertario.

Es importante señalar que actualmente hay más de 7.000 personas en lista de espera para recibir un órgano, y de acuerdo al Incucai, solo 4 de cada 1.000 muertes permiten recuperar los órganos para donación. En ese contexto, el organismo explicó que la dificultad para recibir órganos se debe a que el fallecimiento del donante debe ser en terapia intensiva de un hospital y la muerte debe certificarse según criterios neurológicos. De esta manera, el cuerpo se puede mantener artificialmente hasta que se realiza la ablación de los órganos.

En esa misma línea, desde el Incucai aclararon que si bien hay muchas personas que están anotadas como donantes, al fallecer las familias dan el consentimiento, pero los órganos se pierden porque las instituciones sanitarias no toman las medidas necesarias para procurarlos.

Todos somos donantes

La donación de órganos ya es un tema que trató y aprobó el Congreso Nacional en el 2018. En ese año, se aprobó en el Parlamento la Ley de Trasplante de órganos, tejidos y células, mejor conocida como la “Ley Justina”, que establece que toda persona mayor de 18 años es considerada como donante de órganos y, en el caso contrario, debe quedar explícitamente establecida la voluntad de no serlo.

Esta ley fue impulsada por la familia de Justina Lo Cane, la niña de 12 años que falleció en 2017 mientras aguardaba un trasplante de corazón. La norma anterior establecía que las personas no eran donantes, salvo que hayan dejado expresado lo contrario. Entonces, era la familia del fallecido quien decidía si se concreta o no la ablación.

En ese sentido, se puede dejar asentada la voluntad de donar o de no donar en los siguientes lugares:

- El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

- El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) al renovar el DNI.

- Los Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

- Las Autoridades Sanitarias Jurisdiccionales, a través de los organismos provinciales y de los establecimientos asistenciales públicos, privados, o de la seguridad social habilitados a tal fin.

- El Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima.

- Vía web por Mi Argentina (ingresando al formulario"Manifestar mi voluntad de donar" en la sección de Salud).

Por último, es importante señalar que se pueden donar órganos en vida a, por ejemplo, un pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, (padres, hijos, tíos, abuelos, primos) o también decidir donar algún órgano al esposo o esposa pareja con la que se convive.