roberto-bacman.jpg Roberto Bacman, titular del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP).

Interna del FdT

Consultado sobre la interna del FdT, Bacman dijo que "es difícil estimar un resultado". "El FdT tiene que resolver rápidamente su situación, está dando mucha ventaja competitiva", aseguró.

Diferenció los escenarios con Cristina Kirchner y sin ella. En este último, el oficialismo pierde votos. Además, señaló que el ministro Eduardo 'Wado' de Pedro, hombre cercano a la Vicepresidente, no retiene toda la intención de voto de ella. "No tiene mala imagen 'Wado', pero tiene mucho desconocimiento. En el interior del país, casi no lo conocen", dijo.

De Sergio Massa dijo que es el más competitivo del espacio, pero que ha mermado su imagen y la aprobación de su gestión merced de los resultados negativos de la inflación. "La gente esperaba otra cosa", dijo. "Massa es el que mejor mide, pero no para emocionarse", remarcó.

En cuanto al presidente Alberto Fernández, Bacman consideró que un escenario de PASO que lo incluya "no tiene antecedentes".

"¿Qué pasa si va a las PASO y las pierde. Aparece la bandera de remate. Es muy difícil gobernar en esas circunstancias", estimó. "No creo que Alberto vaya a una interna si no está seguro que la gana", cerró.

Más contenido de Urgente24

Tras finde XL en la costa, reapareció Alberto con críticas a Milei y Macri

Guerra en el PRO: Esperando el contraataque de Mauricio...

Explotó el PRO: "Somos el cambio o no somos nada"

Gran derrota de Macri: Larreta se plantó con fuerte chicana