Semana de Nicolás Maduro, vaso medio lleno / medio vacío

Nicolás Maduro es tan mal gerenciador del Estado como lo fue Hugo Chávez Frías, y han hundido a Venezuela. La oposición política al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es inepta y hace mucho tiempo olvidó de qué trata la política y la diplomacia. Urgente24 reitera, tal como ya hizo en otras ocasiones, que una transición política en Venezuela se negocia en Moscú y Beijing, no en Washington DC y menos en Miami. No jodamos. Fueron los rusos, hace varios años, quienes comentaron a Urgente24 su sorpresa porque, sin conflicto bélico, Venezuela tenía 4 veces más inflación que Siria, atravesada por una guerra civil, y así reconocían la impericia de Maduro. Los opositores a Maduro han insistido en reclamar sanciones de parte de USA -que no afectan a Maduro sino a la sociedad venezolana de menos ingresos- y hasta la intervención directa de WDC, lo que provoca su pérdida progresiva de credibilidad y popularidad.

La rehabilitación diplomática de Maduro fue organizada por Lula da Silva, pero recibió la crítica del presidente izquierdista de Chile, Gabriel Boric; y del presidente derechista de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en términos respetuosos, por la crisis de derechos humanos que enfrenta Venezuela, que Maduro no ha resuelto y por la que no puede vivir culpando a Washington DC. Lula da Silva continuó lo que comenzó el presidente colombiano Gustavo Petro, con su mesa de diálogo, y antes Andrés Manuel López Obrador en México. No hay garantía de éxito pero entre Bogotá y Brasilia se recortó mucho el período de tiempo, y es positivo.

https://twitter.com/elnuevoherald/status/1664296357723533313 Declaran a Lula persona no grata en #Miami tras cálida acogida de Maduro en Brasil #Venezuela@DelgadoAntonioM https://t.co/VySnBcL6PP — el Nuevo Herald (@elnuevoherald) June 1, 2023

Algunas conclusiones

Nicolás Maduro, su mujer -Cilia Flores-; el presidente de la Asamblea Nacional 2020, Jorge Rodríguez, y el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, asistieron a la toma de posesión de Erdogan, quien ganó la reelección en un balotaje el 28/05, y fueron recibidos en el aeropuerto Esenboga, de la ciudad capital Ankara.

Turquía y Venezuela tienen una buena relación, aunque todavía no alcanzaron el volumen comercial que requiere Venezuela

https://twitter.com/PresidencialVen/status/1664613263621881856 #ULTIMOMINUTO | Presidente @NicolasMaduro llega a Türkiye para participar en la toma de posesión de su homólogo Erdoan. pic.twitter.com/c9CUF3MVay — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) June 2, 2023

¿Y dónde se ubica USA en la fotografía? La referencia más reciente es de abril 2023, en el marco del Diálogo Interamericano.

Uno de los referentes antiMaduro en USA, Fernando Blasi, lució un discurso obsoleto, ineficaz y grotesco: "Venezuela corre el riesgo de convertirse en otra Cuba en medio del creciente autoritarismo y la agitación económica."

¿Algo nuevo Blasi o toda su creatividad se agota en el cliché?

Mark A. Wells, subsecretario adjunto del Departamento de Estado, ratificando su respaldo a la Plataforma Unitaria: "Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con el pueblo venezolano, que incluye el apoyo a sus aspiraciones democráticas, incluidas elecciones libres y justas el próximo año, y asistencia para abordar la crisis humanitaria de Venezuela con una amplia coalición de socios. Continuaremos responsabilizando a los actores que cometen actos de corrupción, violan las leyes estadounidenses o abusan de los derechos humanos en Venezuela”.

La nada misma. Y en 2024 también hay elecciones en USA, con una agenda más relevante que Venezuela. Sin duda que Brasil, Colombia y otros países sudamericanos podrían obtener más resultados que la propuesta de Wells. Esto es importante: no repetir la condescendencia que tuvo en Lima (Perú), la gente de la ex Unasur aquella vez que Maduro le robó el comicio a Henrique Capriles.

Vanessa Neumann, CEO de Asymmetrica y ex embajadora de Venezuela en el Reino Unido designada por Juan Guaidó, en las narices de Blasi: “Fernando Blasi no es el enviado a Estados Unidos de la oposición venezolana: no es reconocido como tal ni por el gobierno de USA ni por la propia oposición venezolana. Representa una pequeña facción de la oposición que, para su propia desgracia y decepción de 32 millones de venezolanos, siempre ha tenido grupos e individuos dispuestos a abusar de sus posiciones y pactar con el Diablo (o cualquiera de sus apoderados) a cambio de un soborno, mientras le dice al gobierno de USA y a los venezolanos que sería lo mejor para la democracia. En consecuencia, ya nadie cree en la lucha de la oposición, viéndola correctamente como: 'Quítate tú para ponerme yo', o 'Hazte a un lado para que yo pueda tomar tu lugar', en inglés. Existe la realidad añadida de que las sanciones son un buen grito de guerra para los chavistas, que sí controlan el acceso a los proyectos."

Desde la perspectiva estadounidense, la esperanza es que condicionar los fondos a los procesos electorales logrará que los partidos se organicen, hagan el trabajo preliminar con las comunidades y abran los espacios democráticos con miras a 2030. Nadie cree que la oposición pueda ganar y tomar el poder en 2024, pero siempre hay esperanza para un incidente de cisne negro, supongo. Desde la perspectiva estadounidense, la esperanza es que condicionar los fondos a los procesos electorales logrará que los partidos se organicen, hagan el trabajo preliminar con las comunidades y abran los espacios democráticos con miras a 2030. Nadie cree que la oposición pueda ganar y tomar el poder en 2024, pero siempre hay esperanza para un incidente de cisne negro, supongo.

En definitiva, es confiar más en un evento inesperado, casual, mágico, que en la eficiencia de la acción política.

Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en USA: “El gobierno de Colombia reconoce la importancia del mecanismo de negociación establecido entre el gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, que está siendo acogido por México y cuenta con la facilitación del gobierno del Reino de Noruega y el acompañamiento de la comunidad internacional. Es muy necesario un enfoque renovado de la situación de Venezuela. Así, el gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria de Venezuela necesitan del apoyo de la comunidad internacional para llegar a acuerdos y entregar propuestas bajo un esquema revisado de gestos recíprocos que conduzcan a un régimen más democrático con elecciones libres y justas, a cambio de la flexibilización de las actuales sanciones de USA. Las sanciones deben ser revisadas para mejorar el progreso en la negociación."

Esto último es un problema: supeditar el esfuerzo de todos esos gobiernos soberanos y con iniciativa a la decisión política de USA es volver a punto muerto. Y refleja una cierta impotencia para intentar destrabar de alguna manera la situación. Creatividad y audacia se necesitan, gente.

--------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Piden la renuncia de Eduardo de Pedro y todo su gabinete

Tenebroso plan de capacitación popular para espionaje

Sorpresiva cancelación del Ejército realizó Sancor Seguros

Un aumento no lo compensa: Suicidios en el Ejército y ola de bajas