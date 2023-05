Uruguay y Chile se unieron en críticas a Lula/Maduro

Declaré respetuosamente que no estoy de acuerdo con el presidente Lula cuando dice que la situación de los derechos humanos en Venezuela es una construcción narrativa. No es una construcción narrativa. Es una realidad grave. Declaré respetuosamente que no estoy de acuerdo con el presidente Lula cuando dice que la situación de los derechos humanos en Venezuela es una construcción narrativa. No es una construcción narrativa. Es una realidad grave.

Para el presidente de Chile, los miles de inmigrantes venezolanos que abandonaron su país de origen por la situación política “exigen una posición firme y clara de que los derechos humanos se respeten siempre y en todas partes, independientemente de la parcialidad política del gobernante de turno. Eso se aplica a todos nosotros”.

Pese a las críticas, Boric elogió la presencia de Maduro en la cumbre de Brasilia: “Nos alegra que Venezuela regrese a los foros multilaterales porque creemos que es en estos espacios donde se resuelven los problemas, y no con declaraciones en las que solo nos atacamos entre nosotros. Sin embargo, esto no puede significar hacer la vista gorda en temas que, para nosotros, son de principios importantes”.

“Las sanciones que se imponen al pueblo no debilitan al gobernante, debilitan al pueblo. Hacemos un llamado a Estados Unidos, a la Comunidad Europea para que levanten las sanciones y permitan que el pueblo venezolano pueda salir adelante”, dijo Boric.

Uruguay No a Unasur

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, advirtió: “Debemos parar esa tendencia a la creación de organizaciones, vayamos a las acciones”, y reclamó atender “temas puntuales” como los que propusieron, según mencionó, el presidente chileno, Gabriel Boric, y el ecuatoriano, Guillermo Lasso, para atender los casos de “catástrofes”.

Lacalle Pou hizo hincapié en la necesidad de llevar adelante “relaciones bilaterales” y planteó que “con Argentina tenemos todavía un tema de límites en lo que hace a nuestro mar, a nuestro río”, mientras que con Paraguay, Bolivia y también con Argentina se debe “profundizar la Hidrovía”, entre otros ejemplos.

“En cuanto a organizaciones, tenemos al Mercosur; muchos conocen que nuestra posición no es de satisfacción con lo que ha hecho”, recordó, y como lo ha hecho históricamente planteó que se debe “mejorar la inserción de los países del bloque”.

Luego él nombró a la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), “que yo creo que la estamos desperdiciando”, y destacó que en ese ámbito hay “varios acuerdos de cooperación económica suscritos” por los países de la región.

“Por si fuera poco la cantidad de instituciones y lo abarcativas que son, tenemos la Celac [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños], muchos participamos en la Celac”, aunque reconoció que este organismo “no tiene poder de decisión, no es vinculante lo que decida”, pero destacó que en él “están todos los países de América Latina”.

“Nosotros nos retiramos de la Unasur, enseguida nos llegó la invitación a Prosur [Foro para el Progreso de América del Sur] y dijimos que no, porque si no nos terminamos subiendo a clubes ideológicos” que “tienen vía y continuidad en tanto y cuando matcheemos las ideologías”, aseguró Lacalle Pou, y agregó: “Aquí hay gente que no está de acuerdo con la Unasur; yo levanto la mano”.

El caso Maduro

Lacalle Pou se refirió a la presencia del mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Al respecto, él señaló con molestia que “esta reunión estuvo antecedida, no se si de manera planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela”, y se refirió a la declaración que se está “negociando en estos momentos”, de la que dijo tener un borrador, para emitir en el marco de la reunión.

En ese sentido, afirmó que quedó “sorprendido de que cuando se habla de lo que pasó en Venezuela” se dice que “es una narrativa; ya saben lo que pensamos nosotros de lo que pasó en Venezuela”, aseveró.

"Si hay tantos grupos en el mundo tratando de mediar para que en Venezuela se respeten los derechos humanos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Hasta hace poco Uruguay no tenía embajador en Venezuela” y fue su gobierno el que designó uno, “porque nuestra afinidad es con el pueblo venezolano y no nos corresponde elegir el gobierno, pero sí tenemos la posibilidad de opinar”, argumentó.

Se está negociando hablar de democracia, de derechos humanos y de proteger las instituciones. Si este punto 2 no hubiera existido yo no tenía por qué opinar, pero estamos intentando llegar a un acuerdo y obviamente cuando pongamos la firma no tenemos la misma definición de lo que son el respeto a las instituciones, el respeto a los derechos humanos y a la democracia. Se está negociando hablar de democracia, de derechos humanos y de proteger las instituciones. Si este punto 2 no hubiera existido yo no tenía por qué opinar, pero estamos intentando llegar a un acuerdo y obviamente cuando pongamos la firma no tenemos la misma definición de lo que son el respeto a las instituciones, el respeto a los derechos humanos y a la democracia.

La Argentina pro Maduro

En un intento de integración de los países de América del Sur, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva organizó una cumbre este martes 30/05 con los líderes de la región. El día anterior, él se reunió con el venezolano Nicolás Maduro, calificando la reunión de "momento histórico" y defendiendo el ingreso de Venezuela a BRICS (Brasil Rusia India China Sudáfrica).

El encuentro polarizó a los parlamentarios propios y opositores al PT. Los nombres de Lula y Maduro estuvieron entre los temas más comentados en Twitter, con más de 123.000 menciones.

El presidente argentino Alberto Fernández mantuvo una reunión bilateral con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien le sugirió que su país vuelva a estar representado en los foros y organismos internacionales, en especial en la Comisión Interamericana de Derechos Humamos (CIDH).

Fernández insistió en que se dejen a un lado las sanciones impuestas por otros países contra Venezuela, al argumentar que "la salida política a la situación en la República Bolivariana de Venezuela no debe tener presiones ni condicionamientos externos para garantizar la plena vigencia de la democracia y el respeto de los Derechos Humanos".

En la conversación entre ambos mandatarios "se destacó el trabajo que ha realizado Argentina con respecto al apoyo al diálogo entre los propios venezolanos para la búsqueda de una salida política que, en el marco de sus mecanismos institucionales y constitucionales, garantice la plena vigencia de la democracia y el respeto de los derechos humanos, contribuyendo así a la recuperación de la economía venezolana y al bienestar de su gente".

"En ese sentido, Argentina plantea que debe acordarse una hoja de ruta con el oficialismo y la oposición donde se trabaje en las garantías para el proceso electoral del año 2024", indicó el comunicado.

