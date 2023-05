Nicolás Maduro aterrizó en Brasil con 'avión sancionado'

Integración regional + garantías democráticas 2024

La visita oficial de Maduro se enmarca en la Cumbre de Suramérica durante este martes (30/05/23), como mencionó Urgente 24, que empoderará a la Unión de las Naciones Suramericanas (Unasur), anteriormente sepultada en el mandato de Bolsonaro que giró a la derecha con la alianza con Sebastián Pineyra de Chile en el Prosul.

Según Folha de São Paulo, en la reunión entre ambos mandatarios en Planato se firmará un memorandum de entendimiento en materia agroalimentaria y un mecanismo de cooperación de supervisión bilateral.

image.png En el marco de una nueva etapa de cooperación bilateral, los mandatarios de Brasil y Venezuela inician conversaciones en el Palacio de Planalto.

La última reunión de los 12 líderes de los países del Unasur – incluido Venezuela- sucedió en el 2014 (en Ecuador) en instancias de una nueva ola de gobiernos de tinte derechoso. Pero “la reanudación de la integración regional puede significar una ventana de oportunidades en el área económica”, según lo refirió a Telám Carolina Silva Pedroso, especialista en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sao Paulo.

Es que el comercio entre Brasil y Venezuela durante el 2022 alcanzó los US$ 1,7 mil millones con exportaciones cariocas de US$ 1,3 mil millones e importaciones bolivarianas de US$ 400 millones. Y en épocas de máximo esplendor de relaciones bilaterales, en el 2013, el intercambio mutuo logró US$ 6 mil millones, lo que refleja la necesidad de alianzas comerciales.

No obstante, no es sólo la integración regional de Venezuela el propósito de Lula como anfitrión, sino la aceleración de las elecciones 2024 en Caracas -con patrocinio y mediación de México- para legitimar este gobierno del Partido Socialista Unido (Psuv) o garantizar una transición democrática, lo que difiere del ‘mote’ de Dictadura conferido por las administraciones de Bolsonaro-Trump-Duque.

“También será la ocasión para que los presidentes hablen sobre los procesos de diálogo interno en Venezuela, con miras a la realización de las elecciones de 2024”, dijo Planato en un comunicado oficial.

