Nicolás Maduro Jr. busca evangélicos para las elecciones

Para el PSUV, el número en este caso es claro. 2 estudios sitúan a la fe cristianoevangélica como la 2da. más numerosa del país. De acuerdo con la firma venezolana More Consulting, esta creencia ocupa el 25,5% de preferencias religiosas de los venezolanos. Otra firma, Statista, de Alemania, señalaba en 2022 que 21,7% de la población venezolana era evangélica.

maduro biblia.jpg Nicolás Maduro levanta una Biblia en una reunión con pastores evangélicos.

Ya había sucedido hace 10 años aunque el PSUV no lo quiso ver, un poco por los preconceptos acerca de la religión en general; y potro tanto por las expectativas acerca de las mediaciones del papa Francisco que todavía mantenía Maduro. Pero en las elecciones presidenciales de abril de 2013, polarizadas entre las opciones de Nicolás Maduro y Henrique Capriles Radonski, el pastor Eusebio Méndez, candidato del partido de corriente pentecostal Nueva Visión Para Mi País (Nuvipa), obtuvo el 3er. lugar en la carrera presidencial.

No obstante el Nuvipa tuvo corta vida: fue inhabilitado en 2018 por el CNE (Consejo Nacional Electoral), en medio de una ola de ilegalizaciones que suprimió la participación de casi todos los partidos políticos de oposición.

5 años después, Maduro cambió y otra franquicia evangélica, la Organización Renovadora Auténtica (ORA), participó de las presidenciales de 2018 dentro de la coalición oficialista, Gran Polo Patriótico, de Maduro.

Isabel Guerrero escribió en Armando.info:

"(...) En las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, Nicolás Maduro no parecía tenerlas todas consigo para ratificarse como presidente de Venezuela. La oposición, perseguida y desarticulada, no se presentó a una cita poco transparente y sin garantías. Buena parte de la comunidad internacional anunció que no reconocería los resultados de esas elecciones -convocadas contra viento y marea por la oficialista Asamblea Constituyente-, calificándolas de “espurias”.

Aún así, Nicolás Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al final de esa jornada dominical de votación para que permaneciera en la Presidencia de Venezuela durante el período 2019-2025.

Para maquillar la ilegitimidad del evento y de sus resultados, el oficialismo contó con la participación de otras candidaturas alternas a la de Maduro, más testimoniales que competitivas.

Entre ellas estuvo la de Esperanza por El Cambio (El Cambio), una organización política de inspiración evangélica que, con menos de 2 años de creada, consiguió un puesto en el tarjetón.

No lo hizo mal con su candidato, el pastor Javier Bertucci. Según los resultados oficiales de la que fue la jornada electoral con la mayor abstención jamás registrada en Venezuela, Bertucci se alzó con el 3er. lugar de los comicios, con 1.015.895 votos efectivos equivalentes a 10,82% de quienes participaron. (...)".

Desde entonces Bertucci devino en creativo y exitoso hombre de negocios con el Estado.

nicolas maduro hijo2.jpg Nicolás Maduro Guerra en ceremonia evangélica.

Ordenando el debate

Vayamos a la pluma de Marcos David Valverde:

"Esta simbiosis político-religiosa tiene sus antecedentes en el lapso como conspirador de Hugo Chávez durante la década de los años 80 del siglo XX, y su desenlace en el intento de derrocamiento del gobierno constitucional del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992.

El 4 de febrero hubo una participación importante de evangélicos que se mantuvieron cercanos al MBR-200 [Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, la logia fundada en 1983 por Chávez y otros oficiales del Ejército venezolano]. Luego, cuando Chávez hace su campaña, muy astutamente incluye a muchos (representantes de esta religión).

"En el Kino de Chávez [una tabla de los candidatos a diputados de la Asamblea Constituyente de 1999, impulsada por el fallecido expresidente] metieron a muchos. Por eso hoy vemos la participación tan fuerte de ellos en el PSUV [Partido Socialista Unido de Venezuela]”, compendia Tamara Adrián, abogada y exdiputada de la Asamblea Nacional entre 2016 y 2021."

Pero ordenemos un poco esta historia:

los evangélicos o pentecostales no constituyen una religión. El cristianismo es una religión . Evangélicos o pentecostales son parte del cristianismo;

. Evangélicos o pentecostales son parte del cristianismo; los católicos apostólicos romanos tampoco pueden quejarse mucho porque en países como la Argentina, por ejemplo, sus gastos se pagan con dinero del Presupuesto Nacional por mandato de la Constitución... y los evangélicos no se quejan.

Informe

El Informe Internacional de Libertad Religiosa ha virado a herramienta política del Departamento de Estado estadounidense, que se difunde cada año. Contiene un análisis por cada país.

El 15/05/2023 acaba de difundirse el informe 2022 y en el caso de Venezuela, el texto de la Oficina Internacional de Libertad Religiosa del Departamento de Estado (USA) ha sido rechazado por la Cancillería venezolana.

El canciller venezolano Yván Gil consideró que el documento "busca posicionar a sujetos de la política nacional y de organizaciones no gubernamentales (ONG) para presentarlos como miembros de agrupaciones religiosas que son perseguidos, cuando en realidad su rol principal es impulsar las agendas de cambio de régimen dentro de Venezuela."

Antes, en la presentación de un trabajo elaborado por la organización no gubernamental Provea, el sacerdote Alfredo Infante, superior de los jesuitas en Venezuela y coordinador de derechos humanos de la ONG jesuita Centro Gumilla, declaró a los medios que la cifra de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por cuerpos de seguridad en el estado Carababobo ameritaba investigar al gobernador Rafael Lacava, aun cuando en el informe no se mencionaba al funcionario.

Entonces, Lacava presentó una demanda judicial en contra de Alfredo Infante por difamación agravada continuada. Más adelante en la historia, Infante aclaró públicamente que la intención del informe y de las declaraciones de los activistas no consistía en acusar ni directa ni indirectamente a Lacava. De todos modos, hubo gran tensión entre los jesuitas, tan influyentes hoy día en el Vaticano, y el PSUV.

De inmediato se conoció el informe estadounidense, que mencionó casos de supuesta ausencia de libertad religiosa. Por ejemplo, las declaraciones del diputado Diosdado Cabello contra el exalcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, activista del partido Voluntad Popular, que fue organizador de disturbios y movilizaciones en 2017 (Urgente24 siempre los consideró eventos disparatados, que enviaron a la muerte mucha gente, motivo por el cual se cuestiona tanto a Leopoldo López como a Juan Guaidó).

Smolansky había incumplido una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le ordenaba garantizar el libre tránsito en la jurisdicción. Pero la agresión de Cabello fue torpe, como casi todo lo que hace el militar chavista reconvertido en político.

Cabello habló de Smolansky y su pertenencia al sionismo como algo negativo, en relación al sector judío ortodoxo representado por los 'colonos' que intentan arrebatar, injustamente según Urgente24, tierras y propiedades a palestinos.

¿Qué necesidad tenía Cabello de plantear ese debate? Ninguna. Pero el tema de esta nota son los cristianos evangélicos.

En su informe, el Gobierno estadounidense cuestionó la acción de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

En enero 2023 el presidente Nicolás Maduro pidió a Conatel “darle todo el acceso a la iglesia evangélica a la radio y TV venezolana”.

El reporte estadounidense denomina “organizaciones pro Maduro” a grupos como el Movimiento Evangélico Cristiano por Venezuela (Mocev).

También califica de “independiente y liderado por la sociedad civil” al Foro Interreligioso Venezolano, una organización patrocinada por Washington DC.

La grieta política atraviesa a políticos y religiones.

Alfredo Infante.jpg Jesuita Alfredo Infante cuestionó las ejecuciones en Carabobo y ardió el PSUV.

La asistencia

El chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas, estableciendo buenas relaciones con los religiosos de esas iglesias.

Programas socio-clientelares como ‘El Buen Pastor’ y ‘Mi Iglesia Bien Equipada’ son la avanzada de una campaña de gran alcance.

De parte del Estado, muchas iglesias y centros religiosos reciben apoyo que va desde la remodelación de templos hasta la donación de electrodomésticos y herramientas varias, sumado a un bono de ayuda y beneficio.

También se busca profundizar en la cooperación entre estos movimientos en cuanto a la ejecución de políticas sociales, desde misiones como Chamba Juvenil hasta programas culturales como Corazón Cristiano, para acercarse al diálogo interreligioso.

En el centro de la escena aparece desde 2018 el ya mencionado Javier Bertucci [pastor de la Iglesia Maranatha, fundador de la organización El Evangelio Cambia y actual diputado de la Asamblea Nacional], de vínculo estrecho con el chavismo,, que lo buscó por una necesidad: "Una voz que movilizara y que no estuviese asociada a ningún partido”, según Luis Carlos García, antropólogo que estudia la relación de la iglesia evangélica con las comunidades indígenas.

En diciembre de 2019, en un acto presidido por Moisés García, del Movimiento Cristiano Evangélico por Venezuela (Mocev), y del que participaron 1.700 referentes evangélicos, Maduro anunció el Día Nacional del Pastor y la Pastora, y la creación de la Universidad Teológica Evangélica.

“Dios te bendiga, hermano”, le dijo el pastor a Maduro mientras se abrazaban. Un año después, García fue elegido diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV.

En enero de 2023, Maduro anunció la continuación del plan Mi Iglesia Bien Equipada y la ampliación del plan El Buen Pastor, con la entrega de bonos a cambio del registro de cada pastor en el Sistema Patria. Según la oposición es una herramienta de control social.

“Si bien con Bertucci la estrategia era movilizar para restarle votos a la oposición, ahora la estrategia es sumarle votos al chavismo. Todos estos nuevos planes creo yo que están tratando de infiltrar la estructura social que ya existe”, según García.

En el armado aparece el hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, diputado de la Asamblea Nacional en representación de La Guaira (antes, Vargas) y ahora vicepresidente de Asuntos religiosos del PSUV.

También Nahum Fernández, jefe de Gobierno del Distrito Capital, vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV y encargado en Miranda del censo para el plan El Buen Pastor.

Maduro Guerra participa en eventos con pastores evangélicos.

Pero la pregunta inevitable: ¿Quién dijo que está mal? Puede reprocharse la ética del clientelismo. O la utilización del Estado que hacen los evangélicos a cambio de su respaldo a Maduro. ¿Es ilegal? No. Y los líderes católicos tienen acciones similares en otros países donde su organización Caritas canaliza abundantes recursos para la asistencia social. Pero la politización de la religión es extenuante.

Si la oposición venezolana quiere dar batalla en el tema no será ni denunciando ni mofándose de los pastores evangélicos, que tienen más representatividad que la mayoría de los opositores. Al menos no mandaron a la muerte a jóvenes que movilizaban conociendo el riesgo de la calle. Deben dar el debate desde las políticas sociales.

Dicho esto, es inexplicable que Maduro no tenga otra opción que gobernar con clientelismo.

Un testimonio:

Yo estuve en el almuerzo con Nahum en el [hotel] Meliá Caracas, a finales de enero [de 2023]. Él dijo que aquí el político es él. Pero que lo que necesitaba era que la iglesia los ayude. Y por eso abrió las puertas. 'Queremos que la iglesia empiece a crecer', nos dijo. Ahora, lo que no puedo hacer luego es obligar a la gente a votar por alguien. No en base a mi decisión puedo dar dirección a todo el grupo. Mi responsabilidad es impulsar que la gente ejerza sus derechos. ¿Ha sido beneficiado? Sí, con un instrumento musical que necesitaba para armonizar sus cultos: un teclado.

NahumFernandez1.jpg Nahum Fernández, personaje clave de la renovación generacional del PSUV.

Otro testimonio:

Nosotros somos apolíticos, porque trabajamos para ser almas aptas para el Reino, pero ya que el gobierno nos hace este llamado, nosotros lo atendemos porque también tenemos que sujetarnos a las leyes terrenales.

-----------------------------------

