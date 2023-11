Anteriormente, explica la dificultad de mantener la demanda de pesos estable, citando el caso 2018-19, donde no se emitió pero había inflación

image.png

Entonces… ¿Por qué se fue Emilio Ocampo?

El hecho de que Emilio Ocampo haya dado un paso a la presidencia del Banco Central (BCRA) también fue traducida como una pausa en la dolarización. No obstante, pareciera que todo se reduce a diferencias.

Simplificando, Ocampo proponía emitir un nuevo bono en jurisdicción extranjera, que se encuentre sobrecolaterizado con los activos del BCRA (bonos) + el FGS (ANSES). Además, se planteaba sobrecolaterizar con otros activos del Estado Nacional.

Según Caputo, esto no funcionaría para recaudar todo el dinero necesario, ya que el "riesgo argentino" jugaría un papel fundamental en los inversores, y se recaudarían tan solo US$ 12.000 millones.

image.png

Ese volumen de financiamiento, sería tan solo un 30% del dinero mínimo requerido para poder dolarizar. Habría que creerle a la estimación de Caputo, aunque dada su experiencia en conseguir financiamiento, me parece creíble

image.png

Pero, ¿Cuál es el plan de Caputo entonces? En primer lugar, se dolariza a precio de mercado.

image.png

En la imagen, queda claro que dolarizar a 5-10 o 20.000, generaría inflación en dólares, ya que los precios quedarían artificialmente bajos en dólares. Por lo cual, no te permitiría solucionar la inflación rápidamente (sumado al coste social que eso implica).

Caputo plantea que sería factible llevar adelante una renegociación con el FMI, y conseguir US$ 15.000 millones adicionales. Esto sería factible ya que permitiría dar una solución permanente al caso Argentino.

Considera que se pueden conseguir US$ 12.000 millones adicionales vía mercado de deuda privado

image.png

A ello se le suman US$ 4.000 millones del FGS, con lo cual, se podría totalizar la suma de US$ 31.000 millones, prácticamente todo lo necesario, más allá de que se menciona que con un ajuste de 7 puntos del PBI, se puede ahorrar US$ 10.000 millones adicionales.

Cristian A. Rodríguez, el creador de este hilo en X, termina destacando que: "Cada vez que uno duda, (Milei) te termina tapando la boca. Evidentemente, no sabemos si el plan de Caputo va a funcionar, pero sí sabemos que la intención de dolarizar está. Y esto lo planteaba en mayo de 2023, no ahora. Lo decía cuando todo JxC decía que había que ir a un BCRA independiente"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcrisrodri00%2Fstatus%2F1729637556323541346&partner=&hide_thread=false Confiemos en el plan. Hasta Milei tuvo la capacidad de detectar que el plan de Ocampo podría haber fracasado, lo cual era un lujo que no te podías permitir. — Cristian (@crisrodri00) November 28, 2023

