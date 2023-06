Campo y BCRA sin respiro: Vuelve la lluvia pero preocupan los gráficos

Por eso mismo, tal como informó Urgente24 en: Sergio Massa trae de China lo que busca en Brasil, Massa anunció que a partir del viernes 02/06 se pondrá en marcha un régimen de intercambio comercial que permitirá a las empresas utilizar renminbis o yuanes (aunque el nombre oficial de la moneda es 'renminbi', en chino mandarín 'yuan' quiere decir 'peso') sin las intermediaciones que se usan en este tipo de operaciones, como la compra de dólares con la moneda china o el ingreso previo al contado con liquidación (CCL).

La decisión que adelantó Massa sumará un incentivo a las exportaciones en moneda china al 'desdolarizar' las operaciones, protegiendo las reservas en dólares estadounidenses que pueda tener el BCRA.

En lo que va de 2023, los pagos de importaciones con moneda china superan los US$ 1.400 millones, según la delegación argentina que visita China y que buscar renovar el swap y ampliar los fondos de libre disponibilidad de US$ 5.000 millones con otros US$ 3.000 millones.

Sequía: Cuándo termina La Niña

Tal como informó Urgente24 en Sequía: Cuándo termina La Niña y llega El Niño, La Niña no es el único factor que se manifiesta para poder determinar las condiciones que se presentarán a lo largo de un período determinado, ya que existen muchos otros factores que promueven, merman o potencian cada una de las situaciones. Por tal motivo, continuamente se van actualizando los modelos de corto, mediano y largo plazo, para poder hacer el seguimiento de las posibles variaciones de las variables climáticas para ajustar, rectificar o ratificar los pronósticos previos.

A pesar de que La Niña débil persistió durante enero de 2023, las temperaturas de la superficie del mar (SSTs, por sus siglas en inglés) continuaron debilitándose aún más a través del Océano Pacífico ecuatorial.

image.png

Más restricción a los dólares

El BCRA ya hizo efectiva la disposición que obliga a que las provincias y municipios asuman el pago de sus deudas, accediendo al mercado cambiario oficial por hasta el 40% de lo que requieran. Por lo que, el 60% restante deberían asumirlo con tenencias propias o financiamiento al que accedan o renegociando plazos con sus acreedores, si no quieren incurrir en algún tipo de incumplimiento.

image.png

Tal como informó Urgente24 en: El Banco Central obligará a provincias a usar sus dólares para pagar deudas, estos criterios restrictivos, que ya rigen para la cancelación de las deudas emitidas vía Obligaciones Negociables (ON) por parte de las empresas, ya fueron aprobados hoy, jueves 1 de junio, en la reunión de Directorio del organismo.

El objetivo de esta normativa, con la que el BCRA extiende a las provincias la misma normativa que, desde hace casi dos años, obliga al sector privado a refinanciar el 60% de sus compromisos en dólares, es claro: bajar la demanda de dólares en un momento crítico, ya que las reservas llegaron a niveles muy bajos lo que disparó la corrida inflacionaria.

La medida, por supuesto, complicaría la situación en aquellas que tienen deuda en dólares. La medida, por supuesto, complicaría la situación en aquellas que tienen deuda en dólares.

Las provincias que más demandaron de acuerdo a las cifras oficiales durante el primer trimestre fueron:

Buenos Aires

Santa Fe

Mendoza

Según esas cifras, las empresas públicas (básicamente Aysa e YPF) y las provincias (Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, básicamente) le demandaron al BCRA US$1120 millones para pagar deudas, cifra equivalente al 37% de las ventas netas de dólares que realizó la autoridad monetaria en ese período.

Más contenido en Urgente24

La Corte Suprema inhabilitó a Uñac para competir por su 2da reelección

PASO en PBA: Victoria Tolosa Paz competirá contra Kicillof

Tenso momento para Kicillof por una mujer que interrumpió su discurso para protestar

Wado de Pedro ¿inquieto?: Sorpresivo proyectil a Schiaretti