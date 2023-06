El Banco Central obligará a provincias a usar sus dólares para pagar deudas

Según esas cifras, las empresas públicas (básicamente Aysa e YPF) y las provincias (Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, básicamente) le demandaron al BCRA US$1120 millones para pagar deudas, cifra equivalente al 37% de las ventas netas de dólares que realizó la autoridad monetaria en ese período.

Por eso, ahora el objetivo del Banco Central es reducir ese drenaje... Por eso, ahora el objetivo del Banco Central es reducir ese drenaje...

image.png

Según estimaciones de mercado hay comprometidos en la segunda parte del año pagos por unos US$1400 millones relacionados con vencimientos de capital e intereses de deuda tomada en moneda extranjera mediante bonos emitidos por Chaco, Tierra del Fuego, Chubut, Córdoba y Neuquén.

De ser correcta esa cifra, la nueva norma dejaría habilitado el acceso al mercado por unos US$560 millones en lo que resta del año, y obligaría a las provincias afectados a poner de sus propios bolsillos -o refinanciar- los US$940 millones restantes.

En el caso de la Patagonia, no solo figura Neuquén, sino también Río Negro y Chubut. La única provincia de esa región que tiene su deuda toda en pesos es Santa Cruz, por lo tanto no tendría complicaciones ante esta nueva medida.

Si bien desde varias provincias coinciden en que no fueron notificados por el Banco Central, admiten que la medida "no los sorprende" por que está en línea con un ajuste de los cepos que viene realizando el Gobierno ante la pérdida de reservas Si bien desde varias provincias coinciden en que no fueron notificados por el Banco Central, admiten que la medida "no los sorprende" por que está en línea con un ajuste de los cepos que viene realizando el Gobierno ante la pérdida de reservas

Más noticias de Urgente24

Sergio Massa trae de China lo que busca en Brasil

El 'taquero' gobernador de Javier Milei

Sergio Uñac pidió que la Corte acelere y defina su situación

Gerardo Morales: "El ciclo del FdT se tiene que terminar"

Rodríguez Larreta lidera la interna de JxC y empata con FdT