Brubank se suma a la compra-venta de criptomonedas

https://twitter.com/ichubaca/status/1521180946703126528 Hoy en @brubankarg habilitaron crypto. Tanto stablecoins, como BTC y ETH. Impresionante que desde un banco habilitado por el BCRA ya se puedan comprar cryptomonedas, la revolución crypto llegó para quedarse, bravo! #brubank #crypto #eth #btc pic.twitter.com/TFzfu1ZNO9 — Ivan Colenzio (@ichubaca) May 2, 2022

Tal cómo informó Urgente24, Banco Galicia permite la compra-venta de bitcoin "a medias"

Además de bitcoin, las otras criptomonedas que pueden adquirirse son Ether -ETH-, USD Coin -USDC- y XRP de Ripple. A todas estas monedas digitales puede accederse mediante pesos argentinos.

La inversión mínima es de $100 -equivalente a unos US$ 0,50- y, según lo recogido por CriptoNoticias, las criptomonedas adquiridas no pueden retirarse del banco. La misma entidad bancaria ofrece la opción de recomprarlas, cuando el inversionista ya no quiera tenerlas en su poder -desde el banco aseguran que en el futuro esto va a cambiar.

