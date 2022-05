Banco Galicia permite la compra-venta de bitcoin "a medias"

image.png

La inversión mínima es de $100 -equivalente a unos US$ 0,50- y, según lo recogido por CriptoNoticias, las criptomonedas adquiridas no pueden retirarse del banco. La misma entidad bancaria ofrece la opción de recomprarlas, cuando el inversionista ya no quiera tenerlas en su poder -desde el banco aseguran que en el futuro esto va a cambiar.