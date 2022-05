Dólar blue para arriba y panorama complicado para el BCRA

la balanza de turismo está creciendo, estimamos para todo el año un déficit de U$S 5.000 millones, y el gasto de tarjetas en el exterior podría ubicarse en U$S 3.000 millones, son U$S 8.000 millones en dos rubros. A esto le tenes que agregar que entre pago de préstamos, intereses y dividendos migraremos al exterior unos U$S 10.000 millones. En formación de capital externo de mínima tendremos una salida de U$S 800 millones la balanza de turismo está creciendo, estimamos para todo el año un déficit de U$S 5.000 millones, y el gasto de tarjetas en el exterior podría ubicarse en U$S 3.000 millones, son U$S 8.000 millones en dos rubros. A esto le tenes que agregar que entre pago de préstamos, intereses y dividendos migraremos al exterior unos U$S 10.000 millones. En formación de capital externo de mínima tendremos una salida de U$S 800 millones

El analista concluye advirtiendo que:

Como no ingresan dólares necesarios para financiar la salida, y no hay ingreso masivo de inversiones, es probable que iniciemos un camino de restricciones para obtener dólares para la importación y el turismo Como no ingresan dólares necesarios para financiar la salida, y no hay ingreso masivo de inversiones, es probable que iniciemos un camino de restricciones para obtener dólares para la importación y el turismo

