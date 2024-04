Blanqueo: Caputo reveló la condición para acceder a la alícuota cero

En una entrevista periodística esta semana, Milei había dicho que era necesario hacer un blanqueo que incentive a sacar los dólares no declarados y ponerlos en el sistema: “Me importa un rábano de dónde saquen los dólares”, disparó sobre el origen de los fondos y enfatizó sobre el uso de dólares no declarados: “Hay cosas que los políticos consideran delitos que para mí no son delitos”.