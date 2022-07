Bilardismo del BCRA condenando a los dólares financieros

En este contexto, ante la emergencia de no llegar y tener que pedir un waiver, apareció nuevamente la creatividad, esta vez de parte del BCRA. Bajo la escusa de un nuevo esquema de importaciones -límites a ciertos sectores y habilitar sectores clave de la economía- durante estos últimos días se suspendió la habilitación de empresas para acceder al MULC, por lo que el BCRA acumuló más de US$ 1.000 millones durante esta semana. En consecuencia y según los cálculos de Marangoni y Rodríguez Asociados, las reservas rondarían los US$ 6.400 millones luego de la entrada de DEGs tras la aprobación del board y el desembolso de esta semana, por lo que la meta se cumplió, según confirmaron fuentes del BCRA. Además, el organismo modificó la meta del tercer trimestre y la redujo en US$ 300 millones, por lo que las reservas netas deberían finalizar el mes de septiembre en US$ 6.425 millones, manteniendo sin modificaciones la meta anual de US$ 5.800 millones.