BCRA con ventas fuertes y futuro incierto del dólar

En tanto, al 23/6, las reservas netas del BCRA se ubicaron en US$ 2.994 millones. Mientras tanto, las reservas líquidas fueron negativas en US$ 3.550 M, mientras que US$ 3.624 M correspondieron a oro y 2.920 M a DEG. Con estos números, las reservas totales llegaron a US$ 38.084 M: