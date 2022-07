Boca y River en la Libertadores: Los arqueros, la diferencia

Ya son historia los primeros choques por la Copa Libertadores en los 'mano a mano' de octavos de final y los únicos que le hicieron honor a la localía como supuesto factor de ventaja fueron Vélez Sarfield y Atlético Paranaense, que lograron imponerse en sus respectivos partidos. Vélez 1-0 a River Plate y Paranaense 2-1 a Libertad, de Paraguay.

En tanto que

Emelec no pudo de local con Atlético Mineiro (1-1) ,

no pudo de local con , Corinthians con Boca (0-0) ,

con , Cerro Porteño cayó 0-3 con Palmeiras ,

cayó con , Talleres empató (1-1) con Colón ,

empató con , Deportes Tolima hincó rodilla con Flamengo (0-1) y

hincó rodilla con y Fortaleza igualó con Estudiantes, 1-1.

Habiendo hecho este repaso de los resultados semanales de la Copa Libertadores, hay que reconocer que quien mete miedo es Palmeiras, actual bicampeón del certamen. El único que por el momento anda con paso arrollador. Habrá que ver si puede sostenerlo cuando algún cruce eleve la exigencia.

palmeiras.jpg 27/11/2021: Jugadores de Palmeiras festejan la copa Libertadores tras vencer a Flamengo. Foto NA: CONMEBOL

¿Qué pasa con River Plate?

River tiene un proceso de mucho tiempo que se viene desarrollando y por eso no hay que ser tan contundentes en los análisis. Tanto hacia un lado como hacia al otro. Sí, es evidente que los partidos malos se repiten con mayor asiduidad y esto debería ser lo preocupante.

River no muestra hoy fortaleza anímica para dar vuelta situaciones adversas, algo normal en fútbol por los vaivenes de los resultados y momentos de partido. Los equipos tienen que reponerse rápido dentro del juego mismo y en muchos de los últimos partidos, cuando a River lo golpean después no puede hacer pie.

Se sigue percibiendo que intenta jugar bien pero, a la hora de luchar si el rival le presenta este menú de partido, sufre mucho. Le cuesta horrores los encuentros en los que tiene que batallar más que jugar.

Son muchos los golpes recibidos en los últimos tiempos y es lo que genera dudas. Hace muy poco Club Atlético Tigre le asestó un duro golpe en el mismísimo estadio Monumental, en un partido en el que pasaron cosas parecidas.

River no tuvo respuesta en la adversidad y con esa derrota a domicilio quedó afuera de la Copa que terminó adjudicándose Boca.

Tal como sucedió en el partido de Boca en Brasil con Corinthians, el arquero Franco Armani fue quien dejó a River con chances para el desquite.

armani4.jpg El arquero de River Plate, Franco Armani. Foto NA: CARP

Tal como se presentó el partido en el estadio del barrio de Liniers, bien pudo haberse dado un resultado de 3 goles de diferencia y eso si hubiera sido prácticamente un certificado de defunción para los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Los errores de definición de los delanteros de Vélez le dieron chances a la gran actuación del arquero de River. Como decían los viejos entrenadores: “No sólo basta con acertar el arco sino que hay que errarle al muñeco”.

Lucas Pratto y el chico Abiel Osorio no lo lograron y erigieron a Franco Armani como figura y como factótum para que River siga con chances.

River no es un equipo en la actualidad que intimide durante grandes lapsos del juego, algo que era muy habitual no hace mucho tiempo atrás. Explicaciones exactas no hay. Los equipos que lo enfrentan dejaron de sufrir ese avance arrollador de River al que estábamos acostumbrados.

marcelo gallardo.jpg Marcelo Gallardo necesita recuperar el River de antes.

El entrenador es el mismo, los jugadores también. Hay cosas que no se pueden explicar porque no todo tiene explicación en un juego que intervienen infinidad de factores.

En el fútbol tiene gran injerencia lo relacionado a los estados emocionales de cada jugador. Y esto es algo muy volátil y de difícil sostenimiento en el tiempo. Quizás la virtud de Marcelo Gallardo fue haberlo conseguido en una Institución de extrema exigencia.

Pero todo no es eterno y como todo ciclo de la vida, hay que aceptar que por cuestiones obvias estamos más cerca del final de este gran proceso. El simpatizante de River tiene que aceptarlo, sabiendo que no es fácil cuando uno se acostumbra a lo mejor.

River ha mal acostumbrado al espectro futbolero, en especial a sus propios hinchas: un ciclo estable muy extenso. Ahora parece increíble que esto suceda y que su nivel no de garantías, a la vez que los temores y dudas lo acechen.

lucas janson.jpg 29/06/2022: Lucas Janson festeja su gol de penal ante River Plate por la Copa Libertadores. Foto NA: MARCELO CAPECE

Lo cierto es que Vélez jugó un gran partido pero no le bastó para ir un poco más tranquilo al Monumental para el desquite. Esto hay que destacarlo porque si River hizo un mal partido fue por Vélez y su entrega. Los pibes velezanos fueron unos leones y se terminaron comiendo crudo al planteo y a los jugadores de Marcelo Gallardo.

Vélez tuvo la chance de terminar con River pero lo dejó con vida.

Lo concreto más allá de todo lo que se pueda argumentar es que una gran versión de Vélez ante una pálida de River sólo le sacó 1 gol de diferencia.

Ahora, Vélez va a tener que sufrir esta falencia seguramente en una revancha que será muy diferente al partido de la ida. Vélez va a tener que prepararse para eso.

Boca, mejor resultado pero...

El caso Boca Juniors es distinto porque se trajo un empate de Brasil en un partido que bien pudo haberlo perdido también. En definitiva, el empate no le quedó mal al resultado final por lo realizado por ambos.

Si bien el Corinthians llevó las riendas del partido no le alcanzó para doblarle el brazo a Boca. El equipo que comanda Sebastián Battaglia ligó cuando tuvo la necesidad y también pudo haber marcado su gol porque tuvo sus chances con Darío Benedetto.

rossi penal.jpg 28/06/2022: Agustin Rossi ataja un penal a Róger Guedes, del Corinthians, por la Copa Libertadores. Foto NA

Impresionantes números de Rossi

Boca tampoco está derrochando grandes virtudes. Lo mejor es lo del arquero que es tremendo en los penales y que le dan a Boca un plus extra por el tipo de definición con la que cuenta esta Copa en caso de paridad.

Con el penal que le tapó a Róger Guedes en Brasil, a Rossi le patearon 44 penales: atajó 13 y desviaron 5. Pero si sólo se considerasen los penales sancionados durante los 90 minutos de juego reglamentario, tal como el que atajó en el Arena Corinthians, sus números son brutales.

De 11 penales, atajó 6. El último que logró vencerlo fue Mateo Retegui, por la 3ra. fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

Boca se convierte en favorito a pasar la serie por esto mismo. Si nos remitimos a las estadísticas, Corinthians nunca ganó en La Bombonera y en el peor de los casos para Boca, si no puede en los 90’ reglamentarios... los penales lo instalan como el gran candidato.

battaglia.jpg 24/07/2022: Sebastián Battaglia en La Bombonera. Foto NA: DAMIAN DOPACIO

Boca viajó a Brasil con la premisa de traerse algo y lo consiguió. La muestra de que este fue el principal objetivo fue que, tanto Sebastián Villa como Exequiel Zeballos trabajaron sus sectores más en el retroceso para defender que para atacar.

Seguramente, al menos eso esperamos -el empate-, no será la prioridad en La Bombonera, aunque sabiendo la clase de arquero con la que cuenta para los penales puede tentarse a no salir de bruces buscar el resultado ni arriesgar de más.

Habrá que ver cual será la táctica elegida por Sebastián Battaglia para el desquite del martes 12/07.

