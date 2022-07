Pedro Castillo, echado hasta por su propio partido

Encabezados por el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, la bancada de dicha organización política se reunió por casi cuatro horas la noche del último martes en Lima.

Ahí, los parlamentarios acordaron respaldar un planteamiento de la dirigencia: solicitarle al presidente Pedro Castillo que renuncie a su militancia antes de iniciar un proceso disciplinario contra él.

https://twitter.com/VLADIMIR_CERRON/status/1541986750163288064 Por acuerdo unánime del Partido, Comisión Política y Bancada. pic.twitter.com/0B8nxS9XjL — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) June 29, 2022

El presidente no protestó y renunció a su militancia en el partido al que se afilió en 2020 y un año después lo llevó al poder. A solo 1 año apenas cumplido del inicio de su mandato, el presidente de Perú no pertenece a ningún partido político.

Automáticamente, Perú Libre se volvió parte de la oposición, junto con el resto de los partidos activos en Perú, dejando a Pedro Castillo totalmente a la deriva.

Pero Cerrón sostuvo que Perú Libre actuará como "oposición propositiva", a diferencia de la "oposición obstruccionista" de los partidos de derecha que dominan el Congreso de Perú.

Que nosotros no estemos de acuerdo con algunos términos del gobierno significa que podríamos ser una oposición propositiva y no una oposición obstruccionista. No somos una bancada que va a estar oponiéndose por oponer. Que nosotros no estemos de acuerdo con algunos términos del gobierno significa que podríamos ser una oposición propositiva y no una oposición obstruccionista. No somos una bancada que va a estar oponiéndose por oponer.

Por su lado, Pedro Castillo dijo que se despide del partido debido a su "responsabilidad como presidente de 33 millones de peruanos". Pero es más que evidente que ese “deseo de velar por toda la sociedad” no se compadece con la realidad. Al pasar a la oposición, Perú Libre profundiza la debilidad de un Castillo que otra vez se encuentra al borde del precipicio político.

https://twitter.com/PedroCastilloTe/status/1542616208419295232 Hoy he presentado al @JNE_Peru mi renuncia irrevocable al partido político Perú Libre. Tal decisión obedece a mi responsabilidad como presidente de 33 millones de peruanos. Soy respetuoso del partido y sus bases construidas en la campaña. pic.twitter.com/KsRGmujnoQ — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) June 30, 2022

Congreso v. Castillo parte mil

Aprovechando la crisis de Castillo, el Congreso preparó sus armas pesadas: esta vez se planeó acusar a Pedro Castillo por organizar una presunta red criminal y por su injerencia en asuntos de las Fuerzas Armadas.

La comisión de fiscalización del Congreso puso en marcha el jueves 30/06 una solicitud de denuncia de manera exprés, que la legislatura deberá aprobar la próxima semana.

El grupo parlamentario presidido por el congresista fujimorista Héctor Ventura leyó las conclusiones y las recomendaciones del informe final, que indican que Castillo encabeza una presunta red criminal que actuaría en el interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que integrarían otras 18 personas, entre exministros, exfuncionarios y empresarios.

Las investigaciones legislativas apuntan que "está comprobado" que el presidente de Perú y otros personajes vinculados a su Gobierno estuvieron relacionados para poder coordinar los direccionamientos de los resultados de los diversos procesos de selección" en el Ministerio a favor de diversas empresas.

La presunta red criminal que encabezaría el presidente Pedro Castillo, según el informe final de la Comisión de Fiscalización.

En ese sentido, agrega que "está probado" que, durante las adjudicaciones de contratos públicos, existieron comunicaciones entre Castillo y empresarios "para efecto de determinar los resultados de los procesos de selección".

El documento, divulgado por fuentes oficiales, leía:

Está comprobado que los empresarios, dueños de las empresas que conformaron el Consorcio Puente Tarata, entregaron beneficios económicos al presidente de la República por intermedio de (la empresaria) Karelim López. Está comprobado que los empresarios, dueños de las empresas que conformaron el Consorcio Puente Tarata, entregaron beneficios económicos al presidente de la República por intermedio de (la empresaria) Karelim López.

Recordemos que Karelim López fue la testigo arrepentida crucial que destapó todo el escandalo de corrupción del ”Caso Puente Tártara” que involucra a Pedro Castillo, 2 se sus sobrinos, y el ex ministro de Transportes, Juan Silva, quien además se encuentra prófugo de la justicia.

Según el texto, que también acusa al mandatario de una supuesta injerencia en los ascensos de altos mandos de las Fuerzas Armadas, esta red criminal habría cometido actos ilícitos desde julio de 2021, cuando Castillo asumió la Presidencia de Perú, hasta fines de ese año.

https://twitter.com/hventuracongre/status/1542655078514864129 Informe #Sarratea APROBADO. Paso importante que ahora debe ser ratificado en el Pleno. Informe concluye que el Pdt. Castillo encabeza una Org. Criminal para direccionar obras en diferentes entidades del Estado y otros delitos. Se recomienda que sea denunciado constitucionalmente. — Héctor Ventura Angel (@hventuracongre) June 30, 2022

La prensa peruana no duda en que Castillo volverá a enfrentar un juicio político porque a los votos de la derecha, repartida entre Fuerza Popular y el fujimorismo, se le sumarán ahora los congresistas de Perú Libre, que hasta hace poco pertenecían al oficialismo.

Sin embargo, esta vez, el Parlamento apostaría por inhabilitar a Castillo porque se necesitan solo 66 votos para suspenderlo en sus funciones. La destitución, en cambio, requiere de 87 adhesiones y ha fracasado en dos intentos.

Uno a la vez

El Congreso, que logró la renuncia, aunque indirecta, de Juan Silva, no está dispuesto a aflojar en contra de Pedro Castillo aunque hayan caído sus 2 mociones de censura.

Ayer viernes 1/07, se censuró al Ministro del Interior de Castillo, Dimitri Senmanche, mediante una moción sustentada en “su falta de capacidad de gestión en la conducción del sector” y en la “grave omisión de funciones que vienen perjudicando gravemente la paz y tranquilidad en el país, así como soslayando la lucha contra la corrupción”, señala el documento.

image.png El ex Ministro del Interior de Castillo, Dimitri Senmanche, sancionado por el Congreso.

En un claro intento de ponerle a Castillo todas las trabas posibles, el Congreso sancionó a Senmanche por su responsabilidad en la fuga de Juan Silva, prófugo de la justicia, en claro apoyo a la red criminal de Castillo.

Senmanche negó ser responsable por el escape del exfuncionario. Por su parte, el presidente ha negado estar involucrado en actos de corrupción y afirmó que colaborará con la Fiscalía.

Este es el cuarto ministro del gabinete en ser censurado en menos de un año.

En medio de una inflación cercana al 9%, la mayor de los últimos 25 años, y un latente malestar social, la suerte de Castillo no despierta mayor interés entre los peruanos. De acuerdo con una reciente encuesta de la consultora Ipsos, la impopularidad del presidente es del 70%, mientras que la del Congreso asciende al 75%.