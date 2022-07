3er. mandato de Xi Jinping, desafíos y temores en China 2022

secretario General del Partido Comunista Chino (PCCh),

presidente de la Comisión Militar Central (CMC), y

presidente de la República Popular China (RPC).

En definitiva, el líder supremo de China desde hace 1 década.

xi jinping putin 2.jpg Xi JInping y Vladimir Putin, 2 mandatos quizás vitalicios.

Xiísmo 2022

Luego de los rebrotes de Covid-19 en importantes ciudades del país, el Consejo de Estado ha reaccionado con un millonario plan de impulso económico para estabilizar la coyuntura y garantizar el cumplimiento de los objetivos para el presente ejercicio.

En el PCCh niegan que el 1er. ministro Li Keqiang resulte su hipotético rival. Probablemente fue porque levantó su perfil público en exceso en medio de las tensiones que le exigieron liderazgo y respuestas mientras Xi no respondía con la celeridad necesaria.

Pero la jubilación de Li se encuentra ya definida.

Su reemplazo sería el ascendente Hu Chunhua.

En tanto, el presidente Xi multiplicó sus apariciones, tal como en el 25to. aniversario de la recuperación de Hong Kong, el viernes 01/07, para certificar la estabilización de la región tras las multitudinarias protestas opositoras de 2019.

Xi siempre evitó asumir el costo elevadísimo que el tema Hong Kong le infligió a China en el escenario occidental. Sus decisiones tuvieron que ver con el cabotaje, que aceptó la reivindicación que ensayó del patriotismo y la seguridad.

En modo 're-reelección', Xi desplegó el discurso de la lucha contra la corrupción, auxiliado por Huang Kunming, director de Propaganda en el Comité Central del PCCh.

El paso siguiente es el 'Operativo Clamor': que los líderes provinciales declamen su lealtad a Xi.

Hay un esfuerzo de Huang por generar un 'Xiísmo', con la republicación de discursos, entrevistas e ideas de Xi Jinping.

Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China, asesor de Casa Asia, promotor y coordinador de la Red Iberoamericana de Sinología y codirector del Programa Minzu, afirmó:

He Yiting, subdirector de la Escuela del Partido, no ha dudado en calificar el xiísmo como '“el marxismo del siglo 21'. La reciente publicación del 'esquema de estudio del pensamiento económico de Xi Jinping', podría marcar el inicio de un nuevo salto en la canonización de su pensamiento y en su equiparación normativa con el de Mao Tse Tung. He Yiting, subdirector de la Escuela del Partido, no ha dudado en calificar el xiísmo como '“el marxismo del siglo 21'. La reciente publicación del 'esquema de estudio del pensamiento económico de Xi Jinping', podría marcar el inicio de un nuevo salto en la canonización de su pensamiento y en su equiparación normativa con el de Mao Tse Tung.

El viernes 01/07, en la edición N° 13/2022 de la revista Qiushi, del Comité Central del PCCh, se publicó un discurso de Xi Jinping en un seminario acerca de la necesidad de comprender y utilizar mejor la experiencia histórica del PCCh en el último siglo.

xi33.jpg Xi Jinping entre Chen Min'er, quien amenazó con sucederlo, y Hu Chunhua, su próximo 1er. Ministro. Chen integra la 'facción de Zhejiang', grupo muy unido que trabajó con Xi. El economista Hu es el mejor y más brillante de la Liga de la Juventud Comunista.

Re-reelección

Xi ejecuta una reafirmación de los ejes de su doble mandato, pasaporte para su 3er. quinquenio o lustro en el poder.

La cumbre informal de verano, en Beidaihe, Qinhuangdao, Hebei, del 10/06 al 14/06, preparativa de los documentos del 20mo. Congreso, debe validar o no decisiones trascendentales como

la no modificación del límite de 2 mandatos para los dirigentes del partido y del Estado y

los límites de edad de los dirigentes.

Xi será la excepción, se descuenta.

Hay un riesgo enorme: la deificación de Xi, el culto a la personalidad, ejemplo habitual de la decadencia de todo imperio porque coincide con una desconexión entre Gobierno / Sociedad.

Pero George Soros no coincide con los tiempos: él pidió que no haya 3er. mandato consecutivo, y en el PCCh no hay fuerza suficiente para imaginar ni proponer algo semejante.

Los funcionarios, para permanecer, despliegan triunfalismo cuando la sociedad china que no accede a los beneficios de los privilegiados del PCCh, padece desde la frustración por las restricciones / cuarentenas / bloqueo de COVID-19 hasta la sensación de que China se está aislando del mundo cuando desde hace 30 años le enseñan las ventajas de integrarse a la globalización.

En la clase media alta es donde más existe una ansiedad por este giro 'ombliguista'. En Shanghái hay un nuevo término de moda: 'runxue' (que se refiere a la 'run-ología', el arte de irse).

Xulio Ríos afirma que fue hashtag el término "#CoreadelOeste", que alude a una China cada vez más dictatorial.

xi jinping.jpg Xi Jinping presidiendo una reunión del Congreso Nacional del Partido Comunista Chino.

Muchas dudas

La campaña anticorrupción, que inició en 2013, provocó un apoyo genuino inicial a Xi, pero más tarde regresaron los sobornos y las extorsiones y las sospechas....

Mientras tanto, los estudios marxistas son cada vez más demandados por jóvenes graduados que conocen, y cuestionan, el pensamiento de Xi Jinping.

El temor al disenso provocó la designación de Wang Xiaohong en el rol de ministro de Seguridad Pública, donde previamente se ejecutó una purga.

Wang ha mostrado su voluntad de eliminar rápidamente cualquier amenaza potencial mientras el público se enfrenta a un sistema de vigilancia fortalecido por la pandemia y decidido a sofocar la disidencia.

La clave estaría en contener y redireccionar la protesta para acotar o disolver la frustración. No todos los gobernantes lo entienden. La vanidad asesina a la humildad.

Luego, la alianza OTAN afirma que se ampliará sus intereses y perspectivas desde el Atlántico Norte al Mar de la China Meridional.

La estrategia pública presentada en la cumbre de la OTAN en Madrid, España, significa que la alianza ahora considera oficialmente a China como una fuente de "desafíos sistémicos".

Después de Rusia, China es el país más mencionado N°2 en el plan de la OTAN, que se dice que (China) desafía los "intereses, la seguridad y los valores" de la OTAN y que también subvierte el orden internacional a través de tácticas híbridas y diplomacia coercitiva.

Hacer de China una prioridad de la OTAN ha sido un objetivo de USA durante años pero el apoyo de Beijing a Moscú desde la invasión a Ucrania ha presionado a los posibles amigos en Europa. Los líderes de Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur que asistieron a la cumbre de Madrid apoyaron un papel cada vez mayor de la OTAN para ayudar a los aliados de USA en el Océano Pacífico.

Es cierto que financiar todo eso es un problema enorme para la OTAN. Siempre hay gente tal como José Manuel Valiñas en El Universal mexicano, quien afirma "Lo lograste Putin: la OTAN se expande y se fortalece", sin preguntarse cuánto cuesta y quién lo paga. Más o menos el volumen del desconocimiento de James Palmer, de Foreign Policy, cuando afirma "Es posible que algunos funcionarios en Beijing ahora se arrepientan de haberse acercado tanto a Moscú".

USA declaró enemigo a China desde que Beijing le ganó la carrera por la globalización, y por ese motivo emergió Donald Trump en Washington DC. Todo el mandato de Trump y lo que va de Joe Biden ha sido una continuidad de USA intentando o condicionar o restringir a China, quien aumentó su vínculo con Rusia no sólo porque le compra gas y tecnología para la defensa sino porque le permitía enviar un mensaje de advertencia a USA. Cuando USA acepta el desafío de Rusia en Ucrania, lo hace porque cree que puede derrotarla y quebrar el eje Moscú - Beijing, clave para, entonces, ir por China.

El problema de la geopolítica es la cantidad de desinformados y tontos que escriben simulando que conocen del tema.

Texto editorial de Global Times, que expresa al PCCh:

"La Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, colocó a 5 empresas chinas en una 'lista negra' comercial por "supuestamente apoyar la base industrial militar y de defensa de Rusia". El mismo día, Estados Unidos también agregó a la 'lista negra' otras 20 entidades que tienen conexiones con China por supuestamente ayudar a Irán o apoyar aplicaciones militares.

Esta es la primera vez que Estados Unidos toma medidas contra entidades chinas por negocios relacionados con Rusia desde que estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania en febrero. Los medios estadounidenses afirmaron que la medida era para demostrar la determinación y la fuerza de USA para implementar sanciones contra Rusia. ¿Quién cree Washington que es? ¿El Consejo de Seguridad de la ONU? ¿O el juez y la policía del mundo?

Estados Unidos no tiene ni debe tener el privilegio de ser superior, y China nunca aceptará a ningún país que diga ser superior. Las sanciones unilaterales y la jurisdicción de largo alcance de Estados Unidos no tienen la base del Derecho Internacional ni la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Son completamente ilegales. ¿De dónde obtiene Estados Unidos la certeza para colocar una placa moral por las acciones ilegales? (...)".

Xi Jinping será el Gran Timonel en el conflicto inevitable.

xi jinping donald trump.jpg Donald Trump inició la ofensiva contra Xi Jinping.

Libertad de expresión

La campaña de China contra la industria de la tecnología continúa a pesar de cierto retroceso en 2022 por temor a la desaceleración económica.

El Estado chino teme la competencia, no sabiendo cómo lidiar con bancos de datos más grandes y más eficientes. Además, la libertad de expresión exaspera a los comunistas de Beijing.

Las nuevas leyes apuntan a plataformas gigantes como Weixin (o WeChat) con castigos por "comportamiento monopólico". Beijing ha mezclado una preocupación genuina por la captura o ilegal o excesiva de datos de los usuarios con el deseo del control total del Estado.

Si USA no estuviera haciendo un viaje autoritario similar, bien podría utilizar la libertad como el revulsivo más extraordinario contra China.

Las nuevas regulaciones para la transmisión de videos, una de las formas de medios más populares en China, requieren que los transmisores estén 'calificados' para opinar sobre leyes, medicina o educación, además de perseguir a disidentes y artistas prohibidos .

La exclusión de la mayoría de los periodistas, investigadores y académicos externos de China, tanto por razones políticas como de salud pública, esboza un nuevo escenario.

Cualquier material potencialmente sensible se está desconectando rápidamente con la Infraestructura Nacional de Conocimiento de China. Es probable que otras bases de datos, como los registros de propiedades y empresas, sean alcanzadas por controles similares, con material eliminado o accesible solo para personas con una tarjeta de identificación especial.

China ha bloqueado Wikipedia por completo desde 2019. Pero todos conocen que es un camino peligroso. Hay mucha inventiva, atajos y creatividad en la internet. De todos modos los autores chinos han producido miles de novelas históricas, fantásticas y de ciencia ficción en línea, algunas de las cuales llegan al mercado pese a una fuerte censura.

En general, los censores son poco inteligentes o muy literales y lo que resulte diferente se ubica fuera de su alcance. Es la famosa 'entrelíneas'. Xi Jinping está perdiendo esta batalla así como está ganando la de su re-reelección. Evitar la Gran Revolución Cultural Proletaria N°2 es su gran desafío.

----------

