BCRA: Sale a vender dólares y termina la semana en negativo

En paralelo, las reservas internacionales aumentaron en US$ 6.357 millones o 30%, desde los US$ 21.209 millones del 7 de diciembre de 2023.

Con el nuevo esquema monetario vigente, el Banco Central ha absorbido pesos mediante sus operaciones de compraventa en el mercado de cambios. Este saldo negativo le permitió esterilizar $99.291 millones, superando el monto abonado a los bancos por el rescate de los “puts”.

Este viernes, la entidad monetaria absorbió $98.315 millones a través de la venta de US$ 106 millones al contado, a un tipo de cambio oficial de 927,50 pesos, cumpliendo estrictamente con el esquema de "emisión cero" comprometido por el Gobierno.

El BCRA manda oro al exterior

Tal como informó Urgente24 en: Y Sergio Palazzo tenía razón... Luis Caputo y Santiago Bausili mandaron el oro al exterior

Muy grave entregar (¡por 2da. vez!1) la economía argentina a un mesadinerista pero Luis Caputo es ministro de Economía y, tal como había anticipado Sergio Palazzo, envió el oro argentino al exterior porque tenerlo en el BCRA no le daba rentabilidad. Quizás esperando US$ 3.000 millones del Banco Internacional de Pagos, de Basilea (Suiza), porque no tienen reservas.

La respuesta del ministro Luis Caputo es propia de un mesadinerista (desesperado, además). Hay países que han acumulado reservas de oro por cuestiones contingentes propias de la economía global futura, pero Caputo mira el aquí y ahora:

"Si lo tenés afuera podés sacar un retorno, el país lo necesita".

Curioso que para La Libertad Avanza, es necesaria la independencia del BCRA pero en los hechos no existe. Si bien en teoría él y Santiago Bausili son socios en una consultora, en verdad él siempre fue el jefe de Bausili. Y lo sigue siendo.

El diputado nacional UP/PBA y secretario general de La Bancaria lo había comunicado en la red X con el siguiente posteo:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SergioOPalazzo/status/1812856661406601625?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1812856661406601625%7Ctwgr%5E4b71fd125bb8932ff389ea82f1dc29c1e947226b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fdinero%2Fy-sergio-palazzo-tenia-razon-luis-caputo-y-santiago-bausili-mandaron-el-oro-al-exterior-n581418&partner=&hide_thread=false Ante versiones circulantes relativas a la salida de oro de las reservas del BCRA con destino al exterior, acompaño el pedido de información pública, clara, precisa, completa y detallada, efectuada al presidente del BCRA de acuerdo al derecho que me confiere la Ley de Acceso a la… pic.twitter.com/U8ynqFrdxH — Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) July 15, 2024

