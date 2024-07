Sospecha: A Gustavo Valdés lo moviliza más el 'caso Manolo' que el 'caso Loan'

"Yo desde los 14 años fui abusada sexualmente por el padre del gobernador Valdés. Él sabe bien de qué estoy hablando. Durante 10 años abusó de mí. Cada vez que él abusaba de mí me daba una pastilla para que yo tome, me decía 'vos sabés quién soy'. Después quedo embarazada de mi hijo, se lo comunico a él y me dijo 'cómo te vas a quedar embarazada si yo te di la pastilla, ese hijo no es mío'”.

“¿Por qué no quiere dar la cara? ¿Por qué no quiere reconocer a su hijo? ¿Por qué no me quiere dar el ADN? ¿Sabés cuánto me da de mantención? $25.000 por mes. ¿Qué hago yo? Para que yo me calle. Y él me amenaza, me dice '¿vos sabés quién es mi hijo?'".