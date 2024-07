Riesgo país: El nuevo plan monetario anticipa un default implícito

¿Por qué es importante bajar el riesgo país? Porque la Argentina debe refinanciar sus bonos con vencimiento 2025. Es una montaña de dinero que no puede conseguirse. Pero para encarar esa necesidad, la paridad actual de los bonos debe subir, o sea el riesgo país bajar (es lo mismo) para que se pueda refinanciar.

Un riesgo país por arriba de 800 puntos vuelve no refinanciable la deuda pública argentina. Eso es default o alguna forma de reprogramación... que también es default.

Expectativas

De acuerdo con iProfesional, Amilcar Collante señaló que los tenedores de bonos tienen dudas sobre la capacidad de repago del BCRA debido a su intervención en el mercado financiero. Un asesor económico del gobierno mencionó que el BCRA planea esterilizar $2,5 billones, lo que podría generar una oferta potencial de más de US$ 1.900 millones en el CCL/MEP, afectando las reservas.

En junio, el BCRA frenó la acumulación de reservas y terminó con ventas netas de US$ 84 millones, mientras que en julio acumula compras por apenas US$ 228 millones. Las reservas brutas internacionales se ubican en US$ 27.608 millones, el nivel más bajo desde abril, y las reservas netas son negativas en alrededor de US$ 4.000 millones, según Eco Go.

La consultora Eco Go advirtió que el impacto del plan en las reservas dependerá de la brecha cambiaria. Si se mantiene en 50%, se perderán US$ 869 millones; si baja al 25%, la pérdida será de US$ 1.556 millones, y sin brecha, se venderían US$ 2.415 millones. Además, la segunda mitad del año es difícil para acumular reservas debido a la estacionalidad y el dólar blend 80-20, que reduce la oferta de divisas en el mercado oficial.

Eco Go destacó que "el BCRA casi no compra dólares y ahora comprará menos" y aseguró que "el programa financiero no se sostiene sin cepo con el actual riesgo país".

Pedro Siaba Serrate de PPI mencionó que el nuevo esquema reducirá la acumulación de reservas, lo cual aumenta las probabilidades implícitas de default según los tenedores de bonos.

Para buscar tranquilidad

El gobierno anunció que comprará al BCRA las divisas necesarias para pagar los intereses de bonos Globales y Bonares con vencimiento en enero de 2025, depositando US$ 1.528 millones en el Bank of New York.

Sin embargo, la señal no fue suficiente y los bonos cayeron:

EconViews indicó que en julio quedan por pagar US$ 461 millones a organismos multilaterales y US$ 167 millones de Bopreal serie 2. Los vencimientos de 2024 no son muy complicados, pero el verdadero desafío comenzará en enero de 2025, con US$ 5.100 millones en vencimientos.

Durante 2025, los vencimientos totales suman US$ 19.800 millones, lo que exige acceso al mercado de deuda internacional.

La consultora remarcó que el BCRA no tiene los dólares necesarios para afrontar estos pagos, por lo que es fundamental volver al mercado de deuda. El mercado observa la evolución del balance fiscal y la acumulación de reservas, siendo Argentina mejor en el primer aspecto.

Una opción para aumentar las reservas es negociar un nuevo programa con el FMI que incluya desembolsos de fondos frescos y la refinanciación de vencimientos, posiblemente con la condición de levantar el cepo. Una opción para aumentar las reservas es negociar un nuevo programa con el FMI que incluya desembolsos de fondos frescos y la refinanciación de vencimientos, posiblemente con la condición de levantar el cepo.

