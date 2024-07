No es Francia, ni Victoria Villarruel: Es el cholulismo de Javier Milei

Cierto es que lo de Victoria Villarruel ocurrió a menos de 10 días de la reunión bilateral que Javier Milei mantendrá con su par francés. El argentino viaja a Francia el jueves 25 de julio para la inauguración de los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en París y tendrá un encuentro bilateral con Macron, con quien ya se vio y fotografió en el G7 de Italia.

Pero como el mandatario también estaba próximo a viajar a España cuando lanzó la polémica contra el español y su esposa, ¿queda pensar que lo hizo solo por los Juegos Olímpicos? Acaso, ¿hablamos de puro cholulismo de Javier Milei? ¿Teme que Macron le bloquee su paso por París?

image.png El propio Javier Milei no tuvo reparos al despacharse contra el español Pedro Sánchez.

Sabido es que mientras el país se encuentra inmerso en una profunda crisis, Javier Milei no para de viajar por el mundo con giras de poca importancia política y económica, y ahora será que lo importante es conseguir otra entrada para su hermana Karina para la apertura de los Juegos Olímpicos, dado que el mandatario fue invitado formalmente al evento.

¿O es que la "lógica" del Gobierno solo habilita insultos de Javier Milei y no de otros funcionarios? Como sea, pasado ya más de medio año de gobierno libertario, no se encuentra aún alguna lógica a su política exterior.

Su visita a Francia, en efecto, no será muy extensa. Estiman que el Presidente no tendrá otras reuniones, como se había especulado, por ejemplo con Marine Le Pen, con quien no sintoniza pese a encontrarse en el mismo club de la extrema derecha...

