CFK dice que Luis Caputo está "más perdido que turco en la neblina"

En verdad, Javier Milei y Luis Caputo saben muy bien lo que pasa y miran para otro lado.

Desde febrero, el mercado dijo que el cepo cambiario lo bancaban hasta junio. Y llegó julio pero no sólo sigue el cepo cambiario sino que no tiene horizonte sino que vanas promesas.

Javier Milei y Luis Caputo intentan cambiar el eje del debate pero para quienes advirtieron en febrero -y tomaron posición al respecto- la respuesta parece No Satisfactoria.

Una denuncia interesante para debatir, dado que Caputo es básicamente mesadinerista.

Carlos Maslatón: "Caputo está recontra comprado en pesos, por eso jugó de inicio a incentivar las leliqs y el cuasifiscal devengando dólares gracias al tipo de cambio artificial que impuso. Esperaba dos años de ganancias con este esquema Martínez de Hoz. Es lo único que sabe hacer. Vino a robar otra vez. Como le saltó el tipo de cambio paralelo a los 6 meses, tuvo que adoptar una serie de medidas usando fondos públicos para "contener" al dólar. Caputo es un jugador de mesa de dinero con plata ajena, la política que sigue no se dirige a arreglar nada sino a proteger una determinada posición adoptada en el mercado: la del que quiere ganar muchos dólares a través de pesos remunerados con impuestos y con emisión. Por qué creen si no que no libera el tipo de cambio y deja funcionar el mercado? Para los que buscan corrupción, lo digo desde hace años, no miren más al puntero del conurbano, miren estos hechos que en plata son miles y decenas de miles de veces más y que además se ejecutan a conciencia para destruir la economía real. La historia mostrará, oportunamente, si a Milei y a Karina le elevan algunos mangos por este fraude o si los pasan mientras ellos se limitan a robar de manera tradicional sobre el gasto público no-financiero."

Embed Caputo está recontra comprado en pesos, por eso jugó de inicio a incentivar las leliqs y el cuasifiscal devengando dólares gracias al tipo de cambio artificial que impuso. Esperaba dos años de ganancias con este esquema Martínez de Hoz. Es lo único que sabe hacer. Vino a robar… pic.twitter.com/JEIbr5vDh7 — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) July 19, 2024

Luego, los ridículos:

Ariel Sbdar: "A TODA MARCHA LA FASE 2 DEL PLAN MILEI: con la operación de recompra de los PUTS, ayer el BCRA logra reducir más del 80% del potencial de emisión por seguros de bonos de tesoro. Ahora solo quedan PUTS por 3 billones. El BCRA además baja tasa de pases activos a 40% para proveer liquidez a los bancos en el caso de necesidad de pesos inmediata. En conclusión, sin PUTS, sin pasivos remunerados y sin emisión por compra de divisas, la generación nueva de pesos es casi nula para adelante."

Antonio Aracre: "Con el 1% de SUPERÁVIT PRIMARIO seguro este año con Luis Caputo, INFLACIÓN convergiendo al 2% del crawling peg mensual y RESERVAS en alza por blanqueo y RIGI cercanas a 10B este 2do semestre, los BONOS argentinos deberían volar pero como no hago recomendaciones no opino."

Fragilidad de los mercados

Acerca de la miopía de los mercados, hay datos cotidianos, es cierto también eso.

AlbertoRodNews: "Bloomberg: Inversores se interesan por bonos PDVSA a medida que se acercan las elecciones presidenciales https://bit.ly/3WpmEFA".

No está resuelto que Nicolás Maduro, de perder, entregue el poder en Venezuela con facilidad pero los mercados especulan a veces por el hábito de especular.

Es diferente a especular con información. Por ejemplo, este dato de El Cronista Comercial:

"La caída de la cotización internacional de la soja, en su nivel mínimo en los últimos cuatro años, abre un nuevo frente de tormenta para el Banco Central. Ante la caída del precio de la commodity, disminuye el stock de dólares que ingresará a las arcas del BCRA.

Según estimaciones del mercado, quedan 26 millones de toneladas por liquidar. El precio que se paga en los puertos de Argentina por exportar soja trepa a US$ 421 la tonelada, por lo que esa cantidad representa u$s 11.135 millones.

En tanto, el precio de la tonelada en Chicago operó en la jornada anterior a US$ 403,64, reflejando una abultada oferta mundial y las buenas calificaciones de la cosecha estadounidense, que continúan presionando al mercado.

La caída de los precios y la percepción de un atraso del tipo de cambio desincentivan las liquidaciones de divisas de los exportadores, en un momento en que el Banco Central tiene serias dificultades para acumular reservas."

-------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Netflix sorprende con millones de nuevos suscriptores y apuesta por la inteligencia artificial

Glen Powell: Hollywood eligió a su nueva superestrella, el nuevo Tom Cruise

Luz en Marvel: Los Vengadores 5 y 6 tendrían directores 'anti woke'

La miniserie de Netflix que es ideal para ver este fin de semana