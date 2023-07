image.png

Si no se logra esto, el Tesoro deberá hacer frente a pagos de cupones por valor de US$ 1.000 millones en julio, así como a un pago al FMI de casi US$ 2.000 millones (además de los 3 próximos pagos vinculados al desembolso de US$ 4.000 millones en julio), lo que reduciría las reservas netas a -US$ 5.000 millones en vísperas de las PASO. En este punto, se presentan 2 opciones: