Bariloche: Cumbre del círculo rojo en el Llao Llao

Quiénes caminaron los ornamentados pasillos del hotel

Allí estuvieron ejecutivos como Marcos Galperin, Carlos Miguens (Miguens Bemberg Holdings), Juan Collado (Warmi), Nicolás Szekasy (Kaszek). Sebastián Serrano (Ripio) y Gustavo y Javier D’Alessandro (Finvest) ejecutivos "techis".

También estuvieron, ya más expertos en esta cuestiones, Agustín Otero Monsegur (San Miguel), Federico Braun (Banco Galicia y La Anónima), Karina Román (Grupo Román), Luciano Nicora (VN Global BPO y Endeavor), Roberto Murchison (Murchison), Sebastian y Juan Pablo Bagó (Laboratorios Bagó), Patricio Jutard (Mural) y Verónica Andreani (Andreani), Pablo Saubidert (iPlan), Urbano Rattazzi y Andy Freire.

RGS4POX76RG4VPR4DVSPFYE7FA.webp Las mesas del salón principal del Hotel Llao Llao en Bariloche reunieron a destacados hombres de negocios argentinos

Expositores de peso

El ex presidente, Mauricio Macri, habló de sus aciertos y errores, pero se cuidó de referir candidatura alguna para 2023. Recordó no haber aplicado una política de shock y no haber dicho de plano el tamaño y la gravedad de lo que había recibido del gobierno de Cristina Kirchner (eso ya es pasado). Mientras que Carlos Melconian, de quien se afirma trabaja en un programa para salir de la crisis, dijo que "las reformas deben ser profundas y eso implica un cambio de sistema".

No faltó Horacio Rodriguez Larreta, a quien se vio acompañado por, Juanjo Méndez, y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface. El alcalde porteño tiene en carpeta mostrar cuál es su visión sobre "la transformación que necesita la Argentina y la necesidad de diseñar un plan de gobierno con metas que permita dar certidumbre y recuperar la credibilidad”, según sus más allegados asistentes.

La actividad incluyó una mesa con sindicalistas, donde destacó el secretario del sindicato del Vidrio, Horacio Valdez.

Hablaron Julieta Zelicovich y Esteban Actis, graduados y profesores en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) sobre la crisis global que incluye la guerra en Ucrania.

Quizás los más felices del ciclo 2022 fueron los representantes de Endeavor quienes festejaron los 25 años de la organización como impulsores de varios unicornios exitosos.

Estuvieron departiendo con sus pares Francisco de Santibañes, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Alberto Arizu (Luigi Bosca), Franco Mignacco (presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros), Alfredo Poli (Pluspetrol), Gustavo Nieponice (Boston Consulting Group) y Patricio Bulgheroni (PAE).

Casi con seguridad y ya que el ministro del Economía estará en el salón principal que mira al jardín del lago, los más arriesgados, preguntarán sobre los sectores alcanzados por el impuesto a la “renta inesperada”. Será cuestión de esperar para saber respuesta o mejor imaginarla.

