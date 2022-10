Atención Argentina: Cambios en el mercado del litio

Marc Rich + Co AG derivó en Glencore International AG. Pero a finales de 1993, Rich perdió el control de la empresa cuando fracasó su ola especulativa con el zinc y sus gerentes insistieron en que renunciara a su participación mayoritaria.

Pasando el tiempo, en el año del fallecimiento de Rich (2013), Glencore se fusionó con Xstrata (anteriormente Südelektra Holding AG) y nació Glencore Xstrata.

En 2001, Crown Resources AG, con sede en Zug, asociada con Alfa Group, se fusionó con Marc Rich & Co. Investment AG, el brazo comercial de materias primas de Marc Rich Holding.

Trafigura Beheer BV, con sede en Países Bajos, es otro sucesor corporativo de Marc Rich, aunque nunca fue propiedad suya. Pero fue creada en marzo de 1993, tomando el nombre adquirido de una empresa existente registrada en Amsterdam. Sus socios fundadores, junto con Claude Dauphine, fueron todos directores y gerentes de Marc Rich.

marc rich.jpg Marc Rich.

El litio

Volvamos a la nota de Burton para Bloomberg. Aquí 4 datos del mercado del litio:

1. " Los precios se han disparado a niveles sin precedentes a medida que los pronósticos de demanda siguen creciendo, lo que deja a los fabricantes de automóviles luchando por asegurar suministros futuros. Sin embargo, hasta hace relativamente poco tiempo, ha sido casi imposible comerciar. Los precios se fijaban en contratos privados a largo plazo entre un puñado de proveedores dominantes y sus clientes, sin necesidad de intermediarios. Ahora, la creciente demanda está sacudiendo la forma en que se compra y vende el litio: muchos acuerdos de suministro se han acortado drásticamente, con precios flotantes vinculados al mercado al contado, mientras que las bolsas de Chicago a Singapur están experimentando con nuevos contratos de futuros. Y está llamando la atención de los traders. Empresas como Trafigura Group y Glencore Plc, que ganan dinero moviendo materias primas del cobre al crudo y al carbón en todo el mundo, están comenzando a incursionar en el mercado del litio."

2. "Los traders dicen que pueden ayudar a que el mercado se amplíe y madure, y reducir los riesgos para otros actores en la cadena de suministro. Algunas, como Trafigura y Traxys SA, respaldada por Carlyle, también están invirtiendo en nuevas fuentes de producción. Martim Facada, trader de litio en Traxys. “Es como el petróleo en los años '70 cuando los gobiernos vendían a los consumidores pero luego los traders comenzaron a brindar servicios y eso ayudó a que el mercado creciera y se desarrollara más rápido. El litio está comenzando a pasar por ese proceso”. Por supuesto, la comparación con el petróleo de hace 50 años no es perfecta. El mercado del litio es pequeño en comparación con los mercados de productos básicos más establecidos y líquidos: la producción mundial anual de petróleo tiene un valor de más de US$ 3 billones a precios actuales, frente a US$ 30.000 millones para el litio. El metal también se refina en productos químicos altamente especializados que, según algunos expertos, son mucho menos fungibles. El enfoque de Trafigura hasta ahora ha sido cerrar acuerdos con proyectos de minería y refinación en etapa inicial. Traxys, otro pionero en la industria, está adoptando un enfoque similar, explorando el mundo en busca de nuevas fuentes de suministro y ayudando a impulsarlas a la producción. El objetivo es ganar dinero aumentando el flujo general a los fabricantes de automóviles, dijo Facada."

3. “Si un trader va a involucrarse, debe hacerlo con un enfoque completamente diferente”, dijo Socrates Economou, jefe de comercio de níquel y cobalto de Trafigura, quien también supervisa el litio. "Ya tienes un precio que puede conducir a la destrucción de la demanda; si vas a tener participantes del mercado que aumenten el precio, no veo cómo este mercado puede sostenerse". Trafigura estima que la demanda alcanzará las 800.000 toneladas de carbonato de litio equivalente este año, superando la oferta en 140.000 toneladas, y prevé un aumento de la demanda de otras 200.000 a 250.000 toneladas anuales hasta 2025. Una de las preocupaciones en el mercado del litio es que la escasez extrema de suministro crea un riesgo de que los precios suban tanto, o que el metal se vuelva tan difícil de acceder, que los fabricantes de automóviles tengan que dejar de comprar. “Uno de los roles que desempeñamos es conectar diferentes niveles de la cadena de suministro para brindar cierto nivel de protección de precios”, dijo Claire Blanchelande, comerciante principal de litio de Trafigura. “Además de la participación de los bancos, los fabricantes de automóviles también se sienten cómodos gracias a nuestra participación”.

4. "Durante años, los principales clientes de los productores de litio fueron en gran medida fabricantes de nicho en sectores como el farmacéutico y el de lubricantes industriales. Ahora, dado que los fabricantes de automóviles se han convertido en los principales compradores, las mineras se han desplazado hacia un modelo de fijación de precios a más corto plazo que refleja mejor el desajuste entre la oferta y la demanda. El CEO de Tesla Inc., Elon Musk, ha dicho que los precios al contado se han vuelto "locamente caros" y después de años de instar a los productores a que suministren más, él mismo está intensificando los esfuerzos para refinarlo. Mientras tanto, los inversionistas están presionando a las principales mineras como Albemarle Corp. para que cambien sus contratos por encima de los precios al contado de manera más agresiva, lo que podría aumentar la presión sobre sus clientes a medida que continúa el frenesí de compras. Probablemente pasará algún tiempo antes de que el litio madure para convertirse en un mercado de productos básicos comercializables, dijo Kent Masters, director ejecutivo de Albemarle, el mayor productor de litio del mundo. Con el crecimiento del mercado al contado, el próximo hito clave para la industria será el desarrollo de contratos de futuros líquidos. “Creemos que, en última instancia, habrá un instrumento en el que pueda cubrir los precios del litio o especular financieramente en el mercado”, dijo en una entrevista. “Es algo bueno una vez que madure. Pero llevará algún tiempo. no es hoy".

