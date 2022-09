Sergio Massa salió a buscar inversiones en litio y minería

En la continuidad de su actividad dialogó con el vicepresidente global y presidente para América Latina de Whirlpool, Joao Carlos Costa Braga quien reseñó las inversiones de la empresa durante 2022.

Ya sobre el mediodía, el ministro se vio con Mike Pyle, asesor económico internacional adjunto del Consejo Nacional de Seguridad y Sherpa del presidente Joe Biden para G-20 y G-7.

Sobre el final del día en la Argentina Massa tuvo unos minutos para conversar con miembros de la US Chamber of Commerce e inversores, organización integrada por empresas como Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, Bayer, Bristol Myers Squibb, Cargill, Chevron, Citi, DHL, Dow Chemical, Excelerate Energy, General Motors, Gilead Sciences, HSBC, John Deere, Merck & Co., Inc. Metlife, Pfizer Inc., Google y Procter & Gamble y Spotify.

Hasta allí llevó los acuerdos que destrabó en la primera jornada de actividad y que se traducirán en créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por más de US$3.100 millones desembolsables antes que cierre 2022.

