Apuntes para la hiper: FMI advierte sobre inflación regional

¿Qué hacer, entonces? No hay magia ni misterio ni secretos:

"Tras una relajación sin precedentes de la política monetaria para respaldar la economía durante los primeros meses de la pandemia, los bancos centrales de LA5 revirtieron rápidamente su postura cuando la inflación comenzó a aumentar, a menudo ajustando las tasas más de lo previsto por los participantes del mercado."

"El Banco Central de Brasil fue el primero en cambiar de rumbo en marzo de 2021, y otros siguieron su ejemplo, lo que llevó a aumentos de tasas acumulados que oscilaron entre 1,75 y 9,75 puntos porcentuales desde sus niveles de fines de 2020."

"Estas acciones, junto con la credibilidad ganada con tanto esfuerzo por los bancos centrales de LA5 en la lucha contra la inflación, han mantenido ancladas las expectativas de inflación a largo plazo a pesar del aumento de la inflación."

¿Cuánta credibilidad tiene el Banco Central de la República Argentina?

¿El esfuerzo que impone el BCRA es proporcional al problema de la inflación?

¿Cuán persistente y dinámica es la disciplina monetaria del BCRA?

La respuesta a las 3 preguntas permitirá conocer una conclusión sobre el futuro mediato.

inflacion Algunos afirman que para superar la inflación habría que prohibir la indexación de los salarios de los políticos.

FAO

Antes del informe del FMI, el mundo fue sorprendido por el informe de inflación de marzo de la FAO.

El índice (global) de precios de alimentos de la FAO fue en marzo de 159,3 puntos, es decir, 17,9 puntos (12,6%) más que en febrero, salto gigante que condiciona a la Argentina.

FAO es Food and Agriculture Organization of the United Nations u Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, creada en 1945, hoy día gerenciada por el biólogo chino doctorado en Agricultura y Ciencias Ambientales, Qu Dongyu.

El índice de precios de los alimentos de la FAO es una medida de la variación mensual de los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios. Consiste en el promedio de los índices de precios de 5 grupos de productos básicos ponderado con arreglo a las cuotas medias de exportación de cada uno de los grupos durante el período 2014 / 2016, reformulado en julio de 2020.

El índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en marzo de 2022 en un promedio de 159,3 puntos, es decir, 17,9 puntos (12,6%) más que en febrero, su nivel más elevado desde su creación, en 1990.

El índice de precios de cereales de la FAO promedió 170,1 puntos en marzo, 24,9 puntos (17,1%) más que en febrero, su nivel más alto desde 1990. El aumento reflejó un aumento en los precios mundiales del trigo y los cereales secundarios, impulsado por las interrupciones de las exportaciones relacionadas con Ucrania y, en menor medida, la Federación Rusa. Ambos países en conflicto representan alrededor del 30% y el 20% de las exportaciones mundiales de trigo y maíz, respectivamente.

Pero el índice de precios de aceites vegetales de la FAO promedió 248,6 puntos en marzo, 46,9 puntos (23,2%) más que en febrero, impulsado por los precios más altos del aceite de girasol, palma, soja y colza. Las cotizaciones internacionales del aceite de semilla de girasol aumentaron impulsadas por la reducción de los suministros de exportación en medio del conflicto en curso en la región del Mar Negro.

Según los expertos, el efecto de la guerra se sentirá durante meses, y en una amplia gama de cultivos, sobre todo por el aumento de precios de los fertilizantes: los elevados precios del gas y la energía, crisis que el mundo arrastra desde antes de la guerra, afectan a la producción de fertilizantes.

Por ejemplo, para producir amoníaco y urea, clave de los fertilizantes nitrogenados, se requiere gas natural: el 80% del costo de fabricación de fertilizantes a base de nitrógeno proviene de la energía. El nitrógeno es el nutriente más empleado por los cultivos y los fertilizantes nitrogenados minerales, los más utilizados por los agricultores.

El último aumento obedece a los nuevos máximos históricos de los subíndices de los aceites vegetales, los cereales y la carne, mientras que también subieron notablemente los del azúcar y los productos lácteos.

El índice de precios de los productos lácteos de la FAO registró un promedio de 145,2 puntos en marzo, esto es, un alza de 3,7 puntos (2,6%) desde febrero, 7mo. mes consecutivo de aumento y empuja al índice 27,7 puntos (23,6%) por encima de su valor de hace 1 año.

El índice de precios de la carne de la FAO se situó en un promedio de 120,0 puntos en marzo, un alza de 5,5 puntos (4,8%) desde febrero, con lo que también alcanzó un máximo histórico.

El índice de precios del azúcar de la FAO registró un promedio de 117,9 puntos en marzo, o sea 7,4 puntos (6,7%) más que en febrero, con lo que revirtió la mayor parte del descenso de los 3 meses anteriores y alcanzó un nivel que supera en más de 20% el registrado en el mismo mes de 201. El repunte de las cotizaciones internacionales del azúcar en marzo obedeció principalmente al aumento pronunciado de los precios internacionales del petróleo crudo, que reforzó las expectativas sobre un mayor uso de caña de azúcar para producir etanol en Brasil en la próxima campaña.

--------------------

