Alivio: 9 cargamentos de GNL a mejores precios

El valor del gas cayó a nivel mundial tras el pico del comienzo de la guerra entre Rusia vs. Ucrania, de esta manera el gobierno compró 9 nuevos cargamentos de GNL en buques y pagará cerca de US$ 657 millones, a un precio promedio US$ 29 por millón de BTU, un 27,6% menos que en la anterior licitación, cuando por la carga de 8 buques se pagó en promedio US$ 40 el millón de BTU.