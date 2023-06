¡Alberto, era por abajo! China abre BRICS para Argentina

Sergio Massa trae de China lo que busca en Brasil

Tal como informó Urgente24, desdolarizar es una tendencia irreversible en la economía global, pero es muy diferente hacerlo sin moneda propia que con moneda propia. La Argentina tiene una moneda propia nominal porque se encuentra desvalorizada, motivo por el que la economía argentina es bimonetaria. Ahí aparece el problema: pesos inservibles y dólares inexistentes en las reservas del Banco Central en una economía de comercio cambiario restringido. Sergio Massa buscó desdolarizar el comercio con Brasil pero lo ha conseguido con China.

Massa anunció que a partir del viernes 02/06 se pondrá en marcha un régimen de intercambio comercial que permitirá a las empresas utilizar renminbis o yuanes (aunque el nombre oficial de la moneda es 'renminbi', en chino mandarin 'yuan' quiere decir 'peso') sin las intermediaciones que se usan en este tipo de operaciones, como la compra de dólares con la moneda china o el ingreso previo al contado con liquidación (CCL).

La decisión que adelantó Massa sumará un incentivo a las exportaciones en moneda china al 'desdolarizar' las operaciones, protegiendo las reservas en dólares

estadounidenses que pueda tener el BCRA. En lo que va de 2023, los pagos de importaciones con moneda china superan los US$ 1.400 millones, según la delegación argentina que visita China y que buscar renovar el swap y ampliar los fondos de libre disponibilidad de US$ 5.000 millones con otros US$ 3.000 millones. estadounidenses que pueda tener el BCRA. En lo que va de 2023, los pagos de importaciones con moneda china superan los US$ 1.400 millones, según la delegación argentina que visita China y que buscar renovar el swap y ampliar los fondos de libre disponibilidad de US$ 5.000 millones con otros US$ 3.000 millones.

Autos por yuanes

Por otro lado, tal como informó Urgente24 en: China ya vende a Argentina autos por yuanes: ¿Precio bajo?, China y Argentina ya comenzaron a hacer valer el swap entre pesos argentinos y yuanes chinos comunicado meses atrás. El intercambio de monedas dejó al Banco Central con reservas en moneda china por al menos 5.000 millones de dólares en yuanes (0,14 dólares por yuan) que ya se están usando para importaciones provenientes del país asiático.

Uno de los rubros más beneficiados con la medida es el automotriz, y concretamente los importadores de autos chinos. En esa actividad pasaron de tener que trabajar con las reservas en dólares, sumamente restringidas, a poder hacerlo en yuanes, cuya cotización está indexada únicamente al dólar oficial.

De esa manera, los importadores de autos provenientes de China comenzaron a trabajar hoy con un tipo de cambio de 242 pesos y con muy pocas restricciones de por medio, ya que el Banco Central puede pagar las importaciones solicitadas con yuanes, y no los escasos dólares. Todo ello gracias a que las fábricas chinas aceptan el pago en su propia moneda.

El efecto de la nueva medida posiblemente tenga un impacto fuerte en el stock de autos chinos cero kilómetro que puedan verse en las concesionarias. Sin embargo, el precio de los vehículos no sufriría grandes variaciones. El efecto de la nueva medida posiblemente tenga un impacto fuerte en el stock de autos chinos cero kilómetro que puedan verse en las concesionarias. Sin embargo, el precio de los vehículos no sufriría grandes variaciones.

Al no tener que dispensar dólares para las importaciones, el sistema SIRA es capaz de acelerar el ingreso de los autos chinos pagados con yuanes. Lo mismo sucedería con otros bienes de origen chino que se puedan pagar con yuanes.

En lo que va del año, en Argentina se vendieron al menos 800 unidades de vehículos fabricados en China. En el país, tienen presencia marcas como Baic, Chery, Changan, Haval y otras que se dedican a distintos segmentos como camiones y utilitarios.

Durante abril, el Gobierno nacional cerró el ingreso de autos importados habilitados por SIRA. No fue hasta mediados de mayo que se reanudó el flujo, lo que entorpeció fuertemente la entrega de vehículos a clientes que ya habían pagado. Sobre todo en el caso de los autoplanes.

Más contenido en Urgente24

El fallo Uñac dispara todas las alarmas en Formosa

PASO en PBA: Victoria Tolosa Paz competirá contra Kicillof

Clarín licuado: Guiño de Massa a Navarro/Pierri/Fontevecchia

Wado de Pedro ¿inquieto?: Sorpresivo proyectil a Schiaretti