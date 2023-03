BCRA apretado: 10 días de gracia con el FMI y Swap con China

Además de este entendimiento con el FMI, el BCRA hoy también hizo uso del canje (swap) con China. Acuerdo que permitió activar otros US$ 1.000 millones de los US$ 5.000 millones totales de este año. De acuerdo con Infobae: En lo que va del año ya se efectivizaron tres desembolsos por US$ 1.000 millones cada uno, hasta ahora US$ 3.000 millones, mientras que está previsto que antes de fin de mes debería ingresará un cuarto desembolso de US$ 1.000 millones. Y resta un último desembolso que seguramente será en abril. Al respecto, desde el medio le explicaron que:

Sumado a esto, la entidad también recibió hoy un desembolso del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por US$ 285,4 millones. Monto que forma parte de los anuncios de créditos de parte de organismos multilaterales que fue haciendo el ministro Sergio Massa,

Más allá de esto, el desembolso del CAF que se esfumó rápido debido a la alta demanda de dólares en el MULC.

https://twitter.com/tealdif/status/1637883521455759383 | Complicada dinámica



Hoy el @BancoCentral_AR vendió otros US$261 millones en el mercado de cambios.



En el año suma ventas por US$2.222 millones. — Franco Tealdi (@tealdif) March 20, 2023

https://twitter.com/guspaqui/status/1637882098798190594 Hubo compras de YPF por US$ 20 mm para atender vencimientos de ON, compras de gobiernos provinciales y adelanto del pago de importación de energía por unos US$ 262 mm — Gustavo P Quintana (@guspaqui) March 20, 2023

Según fuentes oficiales, estos pagos estaban previstos y no alteran la previsón del BCRA para el primer trimestre del año

Pese a esto, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) concretó hoy un desembolso de US$ 395 millones para la Argentina.

