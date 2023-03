Aníbal Fernández reapareció, con chicanas a Kicillof y Berni

"La respuesta tiene que ser inmediata, por eso me da bronca lo de la carta", agregó en referencia a la misiva que le envío el gobernador Kicillof.

Cabe destacar que si bien en principio el gobierno bonaerense está de acuerdo con la presencia de gendarmes en algunos puntos del conurbano, su intención es conocer más detalles de la iniciativa.

Tras las chicanas, el funcionario detalló que la medida apunta a "prevenir" en materia de seguridad como lo hizo con el plan "Estaciones Seguras" durante el año pasado.

"Lo peor que puede pasar es correr de atrás al delito. Intentamos prevenir para que no tengamos dolores de cabeza y complicaciones. A veces las cosas no salen, no por falta de vocación ni inversión y profundidad del tema, sino que faltaba un poquitito de ventaja para que se cumpliera con lo que estábamos pensando entre todos", expresó.

El ministro de Seguridad agregó que los cinco comandos unificados van a permitir "actuar con rapidez" y también "estar presentes" en los lugares definidos como en La Matanza, donde los episodios de inseguridad se multiplicaron en los últimos meses.

Vale recordar que en las últimas semanas, Aníbal Fernández se había despachado en varias oportunidades contra La Cámpora y, especialmente contra Máximo Kirchner, poniendo dudas sobre "en qué trabaja", y le espetó:"¿Desde dónde habla? ¿Cuál es el pedestal que se han ganado? ¿Con qué? ¿Cuántas elecciones ha ganado?".

E incluso, el funcionario apuntó contra Cristina Kirchner, al asegurar que cuando critica al Gobierno "se está criticando a sí misma".

