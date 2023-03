"Estamos poniendo en pie, mejorando el sistema de salud de la Argentina", aseguró.

"El que piensa que una universidad sobra, debe saber que el que sobra es él", dijo luego, en otra crítica al macrismo. Recordemos que cuando era gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal había criticado la creación de nuevas universidades en la Provincia de Buenos Aires. “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la Provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”, había lanzado Vidal, generando gran polémica.

"Para nosotros la educación pública es un valor enorme, es un enorme mecanismo para ampliar derechos. Y le contaba a Merkel que lo mismo hicimos con la salud, que tuvimos a Ramón Carrillo poniéndola en un lugar de privilegio, y desde entonces nosotros decimos que el Estado debe proveernos de salud cuando la necesitamos. Y Merkel me dijo, 'pero eso solo pasa en la Argentina, no en toda Latinoamérica'. Y yo le dije, 'y sí, porque en la Argentina pasó Perón'", continuó.

"¿Quién puede ascender socialmente? El que estudia", sintetizó.

"Como dijo Spinetta, no me digan que todo tiempo pasado fue mejor, mañana es mejor. Y el mañana lo estamos haciendo hoy y nada puede detenernos, nada ni nadie puede detenernos", aseguró.

"Así como los porteños pudieron contar con una universidad propia, la gente del oeste tiene derecho a tener universidad propia. Pero no sólo en Buenos Aires, también lo hicimos en Tierra del Fuego, en Posadas, en San Luis, en Chaco (...) Estamos haciendo una mejor sociedad, una sociedad más justa", prosiguió.

En su discurso, Alberto Fernández siguió criticando a la gestión anterior: "cuando llegamos salimos corriendo a buscar respiradores automáticos que no existían".

"Casi 11 millones de personas se contagiaron de covid en la Argentina. Esas 11 millones de personas fueron atendidas en su mayoría en hospitales públicos. Perdimos creo que a 120.000 personas pero ¿cuántas salvamos? Las salvó el hospital público, los médicos, los enfermeros. Esa cuenta nunca la hacemos, eh? Pero es una cuenta que tenemos que hacer para poner en valor la importancia de la salud pública".

"Tengo el dolor de las pérdidas, pero tengo una tranquilidad, que ningún argentino ni argentina que se enfermó careció de la atención médica que necesitó en cualquier rincón del país", continuó.

"La pandemia, la guerra, la sequía, los que hablan, los que dicen que los hijos de los pobres no llegan a la universidad, todo eso nos desalienta mucho. Pero les pido que no pierdan el aliento y que perciban, que miren, que vean. La política hace mucho barullo, yo trato de cerrar los oídos al barullo de la política y escuchar el murmullo de la gente. Pero les pido que reflexionen porque en medio de tanto barullo hay dos miradas de países. No somos todos lo mismo. A nosotros el dolor del otro nos duele, la falta de estudio del otro nos duele, la salud no atendida del otro nos duele. Para otros es un problema de mercado. No somos lo mismo. Invertimos en educación porque pensamos en el futuro", lanzó el Presidente.

"No se dejen confundir, lo que le van a proponer es volver a ese pasado, donde estudiar era un privilegio para pocos. Eso es el pasado. Y como dijo el Flaco Spinetta, no me vengan con que todo tiempo pasado fue mejor, mañana es mejor", repitió y finalizó su discurso.

