Sergio Massa define anuncios de política económica

Economía necesita impedir una estanflación como consecuencia del impacto de la sequía.

Los anticipos de inflación de marzo confirman la persistencia del problema:

Eco Go afirma que para el rubro Alimentos y Bebidas es 7,4% (por encima del 6,9% que daría el índice total); y

Ecolatina anticipa Alimentos y Bebidas en la 1ra. quincena, 7,0%.

A esto se suma el problema del flujo de divisas. En el 1er., bimestre 20232, el agro liquidó US$ 1.573 millones, contra casi US$ 5.000 millones en igual período de 2022. Es el registro más bajo de la serie desde 2005.

En las últimas 5 ruedas cambiarias, el BCRA se desprendió de US$ 554 millones con una pérdida de divisas que se acerca a US$ 2.000 millones en lo que va del año. Según Ecolatina, las reservas internacionales brutas ya perforaron los US$ 38.000 millones, al tiempo que calcula que las netas (según la metodología del FMI) ya estarían por debajo de los US$ 1.500 millones.

Ante la inflación muy fuerte, el BCRA decidió subir la tasa de interés, lo que eleva la cuenta de intereses que debe pagar por las Leliq.

Lo aconsejable sería reforzar el Orden Fiscal pero ¿cuál es el margen posible en un año electoral? Urgente24 ya explicó el debate interno en el Frente de Todos en el año electoral.

Datos positivos

La Utilización de la Capacidad Instalada Industrial (UCII) en enero fue del 62%, lo que representa un aumento de 4,5 puntos porcentuales (p.p.) interanuales y de 5,9 p.p. respecto al mismo mes de 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INdEC). Este es el nivel más alto para un mes de enero en los últimos 7 años.

De los 12 sectores industriales relevados, 11 estuvieron por encima de enero de 2022. Entre los más destacados estuvieron metálica básica, metalmecánica, y alimentos y bebidas con alzas de 16,4 p.p., 4,2 p.p. y 1,9 p.p., respectivamente. El sector que registró una ligera baja fue el de químicos, con un descenso de 1 p.p.

Del mismo modo, el último mes de enero también registró una suba intermensual en el uso de la capacidad instalada de la industria de 0,3 p.p. respecto al último diciembre. Es el segundo mes consecutivo que hay un crecimiento en la UCII. Los sectores con mayor crecimiento intermensual fueron metálica básica y edición e impresión, con subas de 4,7 p.p. y 7,2 p.p. respectivamente.

Asimismo, 2022 fue el año con mayor nivel de UCII desde, por lo menos, 2016 (comienzo de serie), con un total de 66,5%. Este registro implica una expansión de 3,3 p.p. respecto a 2021 y de 7,1 p.p. respecto de 2019.

La sequía

Para comprender la magnitud de la sequía en curso, vale la pena leer algunas consideraciones de la consultora Equilibra:

##"Argentina está atravesando una de las peores sequías en muchos años. Las proyecciones de liquidación agrícola se deterioran en cada nueva estimación, arrojando caídas del orden de los US$ 19.000 millones respecto de 2022."

##"Estimamos que el sector agropecuario caería 17% en 2023, lo que implica una caída directa del PBI de poco más de 2% incluyendo actividades conexas. Sin embargo, el mayor golpe provendrá de la liquidación de agro-divisas: el año pasado, este sector aportó más de la mitad del ingreso de dólares."

##"El shock climático golpeará la actividad por:

la caída en la producción agropecuaria; el desplome de la liquidación que afectará la provisión de insumos y bienes importados; la aceleración de la inflación que licuará ingresos; y la disminución del gasto público por la caída de ingresos fiscales (principalmente retenciones)."

##"Las metas establecidas por el FMI, post-sequía, no lucen alcanzables. El Fondo adelantó que Argentina aprobó la revisión de diciembre. También criticó los “reveses de políticas” y postuló que flexibilizará la meta de RIN en US$ 2.000 millones pero no el objetivo fiscal anual, forzando un ajuste del gasto para compensar menores ingresos."

La sequía disminuyó los puntos de contacto entre las necesidades políticas-económicas y las exigencias del Fondo. Esperamos que las metas se renegocien cada trimestre, con ambas partes intentando inclinar la balanza hacia su lado, pero evitando una ruptura.

FMI

Un dato importante con 2 variables:

El ministro Massa espera que el FMI otorgue a la Argentina recursos del Fondo de Resiliencia , que prevé préstamos a 20 años en la unidad de cuenta del Fondo, los Derechos Especiales de Giro. Esta 'financiación climática' en la que trabaja el Gobierno es en el marco del plan de mitigación del cambio climático, con un presupuesto total hasta el 2030 de US$ 20.000 millones.

, que prevé préstamos a 20 años en la unidad de cuenta del Fondo, los Derechos Especiales de Giro. Esta 'financiación climática' en la que trabaja el Gobierno es en el marco del plan de mitigación del cambio climático, con un presupuesto total hasta el 2030 de US$ 20.000 millones. Otra opción que se analiza para el corto plazo es la “estrategia de mercados de carbono”, que está en el artículo 6 del Acuerdo de París. Permite que durante un período de tiempo los países puedan intercambiar certificados de carbono, es decir, el compromiso de reducción de emisiones a cambio de financiamiento.

