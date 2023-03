Sergio Massa vs. Alberto: "Tengo las p... por el piso"

Massa estaba enfurecido y encaró a los asesores presidenciales: "Sigan boludeando con la politiquería, que un día los voy a mandar a laburar a todos en público". Se generó un torbellino de palabras y el ministro concluyó: "Yo me rompo el ojete para que no se hunda el barco y ustedes juegan a las boludeces y pendejadas vanidosas" Massa estaba enfurecido y encaró a los asesores presidenciales: "Sigan boludeando con la politiquería, que un día los voy a mandar a laburar a todos en público". Se generó un torbellino de palabras y el ministro concluyó: "Yo me rompo el ojete para que no se hunda el barco y ustedes juegan a las boludeces y pendejadas vanidosas"