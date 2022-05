Nobleza obliga: Partidazo de Boca y de Sebastián Battaglia

image.png Boca jugó un partido completo y venció 2-0 a Defensa y Justicia.

Si bien en la previa hubo mucha polémica en torno al descanso que exigían tener los de Florencio Varela, los propios fueron borrados del mapa por un Boca arrollador. No tanto por el resultado, sino por el desarrollo de las acciones.

Sebastián Beccacece, DT de Defensa y Justicia, mostró su enojo con la Liga post derrota con Boca: "Nos tocó a nosotros, podía haber sido Gimnasia, Argentinos o Newel's. No es con Defensa, no lo consideramos personal, pero está mal diseñado todo. Se deberá revisar para que no vuelva a ocurrir. No pasa en ninguna liga del mundo que un equipo juegue 48 horas después".

De todas maneras, habría que revisar el archivo y fijarse si Beccacece también explotó contra la organización cuando su equipo jugó también dos partidos en dos días. En ese entonces, habían sido los de Unión de Santa Fe (2/5) y Atlético Goianiense (4/5),el último, por Copa Sudamericana. ¿O la bronca es solo contra Boca?

image.png Sebastián Beccacece y su enojo con la Liga y la AFA (Asociación del Fútbol Argentino).

En la cancha, los xeneizes salieron decididos a ganar el partido, formando con un 4-3-3 súper ofensivo y que preocupaba justamente por los ataques que Defensa pudiera llegar a ofrecer, algo que en el campo no terminó preocupando ya que Boca fue el claro dominador de los tiempos y de la pelota.

Pasada la media hora de juego, Sebastián Villa desbordó por izquierda y con el codo le pegó a Nicolás Tripichio, quien cayó desplomado mientras el colombiano metía el pase atrás para que Guillermo 'Pol' Fernández convierta el primer gol de Boca, el cual terminó siendo -bien- anulado a instancias del VAR.

Cinco minutos más tarde la fórmula fue parecida: Frank Fabra envió un pase largo para su compatriota Villa, quien entró al área, amagó y sacó un buen derechazo que se metió -con complicidad- en el primer palo de Ezequiel Unsain. Así finalizó el primer tiempo, con el 1-0 para los de la Ribera.

En el segundo tiempo, Boca no resignó su idea ni su impronta: mucha tenencia de balón, presión en el campo de Defensa y Justicia y ocasiones de gol concretas que lo terminaron llevando al segundo tanto, por obra de Juan Ramírez, en una jugada colectiva donde la tocaron los 11 futbolistas xeneizes.

Cuesta encontrar puntos flojos en los jugadores del xeneize, en una noche donde todos, o casi todos, sobresalieron. Exceptuando el regreso del capitán Carlos Izquierdoz a la titularidad, este debería ser el equipo de Boca para Sebastián Battaglia y en todas las competencias.

image.png Nobleza obliga, gran labor de Sebastián Battaglia anoche (10/5) ante Defensa y Justicia.

#CopaBinance | Cuartos de Final | resumen de Boca - Defensa y Justicia

Otras lecturas de Urgente24:

Alberto Fernández superará el peor récord de Mauricio Macri

El cristinismo resucitó ENARSA, pero quiere darle más poder

Candidaturas: Alberto Fernández dijo sí, Sergio Massa dice no

Maxim Oreshkin debe conseguir el dinero para Vladimir Putin

Sebastián Battaglia y Gago en semis, palos a Varsky