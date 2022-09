¿Los periodistas salvan a Marcelo Gallardo en River Plate?

Opinión de un simpatizante (¿o no importa qué opinan los simpatizantes?):

Para poner a Paradela significa que está perdido nuestro entrenador, no le encuentra la vuelta a la situacion y los jugadores no le responden hace tiempo. 'El Muñeco' tiene un escudo de la prensa muy grande. Ni Ángel Labruna lo tuvo. A cualquier entrenador del club ya lo hubiesen despedido hace tiempo. Gallardo se está salvando por el pasado pero ya no se exige como antes. River es la nada misma. Es momento que tomen decisiones los dirigentes con el fútbol. Basta de vivir del pasado. Todos son empleados del club y se les paga muy bien para que ganen títulos para la institución. No hay que alabar a nadie, sino ver la realidad. Para poner a Paradela significa que está perdido nuestro entrenador, no le encuentra la vuelta a la situacion y los jugadores no le responden hace tiempo. 'El Muñeco' tiene un escudo de la prensa muy grande. Ni Ángel Labruna lo tuvo. A cualquier entrenador del club ya lo hubiesen despedido hace tiempo. Gallardo se está salvando por el pasado pero ya no se exige como antes. River es la nada misma. Es momento que tomen decisiones los dirigentes con el fútbol. Basta de vivir del pasado. Todos son empleados del club y se les paga muy bien para que ganen títulos para la institución. No hay que alabar a nadie, sino ver la realidad.

Otra opinión en la web La Página Millonaria:

"Vamos a ser serios y críticos. En cualquier contexto de la vida hay escalones. Gallardo vino y revirtió la historia de los mano a mano con Boca. La realidad es que cubrió un hueco en la historia de River. Cumplió y revirtió la historia. Antes de Gallardo ganábamos campeonatos y perdíamos los clásicos. Con Gallardo fue al revés. Hay que saltar y evolucionar. Gallardo cubrió ese hueco. Ahora hay que seguir avanzando. Y apostar a un técnico más completo. En 8 años, 1 solo campeonato. Ahí tenés la explicación del por qué ningún equipo europeo lo buscó. Porque no es consistente en el juego. "Vamos a ser serios y críticos. En cualquier contexto de la vida hay escalones. Gallardo vino y revirtió la historia de los mano a mano con Boca. La realidad es que cubrió un hueco en la historia de River. Cumplió y revirtió la historia. Antes de Gallardo ganábamos campeonatos y perdíamos los clásicos. Con Gallardo fue al revés. Hay que saltar y evolucionar. Gallardo cubrió ese hueco. Ahora hay que seguir avanzando. Y apostar a un técnico más completo. En 8 años, 1 solo campeonato. Ahí tenés la explicación del por qué ningún equipo europeo lo buscó. Porque no es consistente en el juego.

Es cierto que River perdió ante Talleres en tiempo de descuento: Ortegoza recibió con campo de frente, nadie le salió, el volante entró en velocidad al área y pateó al primer palo. La pelota rozó en el poste y entró. Pero los 90 minutos anteriores fueron horribles. River Plate quedó con 32 puntos y se ubica a 7 del líder, Boca, diferencia que podría estirarse si Atlético Tucumán le gana a Estudiantes y llega a 41. Entonces, River quedó afuera de la disputa por el campeonato... muchas semanas por delante sin nada importante.

Última opinión de simpatizante:

"No es un resultado sacatécnico, es un partido sacatécnico. Y un torneo sacatécnico. Vos podés sufrir bajas, cambiar de caras el plantel, no estar fluido con los pases porque los jugadores no se conocen... Pero esto no. No tiene el menor atisbo de rumbo el equipo a esta altura. No tiene paciencia para armar juego, no presiona, no marca, nadie sabe de qué va a jugar el próximo partido. Hoy se tocó fondo. Ya ni siquiera pasamos del bochazo a Borja. Parecemos los de enfrente tirándole pelotazos al colombiano del equipo. Me cuesta imaginar a un equipo de Gareca, por dar un ejemplo, jugando tan mal y sobre todo siendo tan poco sólido en todas las líneas, con este plantel. Quizás haya que ir asumiendo que el Muñeco cómo técnico es un fenómeno más de motivación que un gran estratega, y que su efecto o llegada va acercándose a ser nulo."

-------------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Desde Intrusos, el Grupo América dispara contra Antonio Laje

Alerta: así hackean tu WhatsApp y estafan vía Mercado Pago

El té definitivo para bajar el azúcar en sangre y la inflamación

A Béliz le volvió el alma al cuerpo: Explotó el BID y Claver-Carone tiene las horas contadas

Eduardo Feinmann desempolvó internas de A24 y Marcela Pagano estalló