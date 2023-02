Caso Manchester City: La terrible sentencia de un contador

image.png Julián Álvarez festeja un gol con la camiseta del Manchester City.

Incluso, a raíz del escándalo que complica a los 'Ciudadanos', se conoció que el entrenador Pep Guardiola coquetea con la posibilidad de alejarse de su cargo.

"Le dije a nuestra gente ‘Cuéntenme todo sobre las sospechas que hay. Los miré y les creí al 100 por ciento desde el primer día, pero les señalé... Si me mienten, al día siguiente no estaré aquí. Estaré fuera y ya no serán mis amigos’", expresó el catalán.

En las últimas horas, los medios dejaron volar su imaginación y ubicaron a Guardiola en distintas. El desafío internacional es una cuenta pendiente en la carrera del ex Barcelona -contado por él mismo-.

Según Mirror Sports, la selección de Países Bajos, ya sin Louis Van Gaal, quiere al reconocido entrenador multicampeón y hasta ya dio pasos para contratarlo, según comentan. Aunque no trascendieron los números, el diario inglés informó que la federación holandesa ya se comunicó con él para convencerlo de dirigir a la 'Naranja'.

Otros medios mencionaron tres otras posibilidades pero que casi no corren. Ellas son: Inglaterra, España y Argentina.

El primero es casi imposible porque Gareth Southgate sigue siendo la cabeza del proyecto inglés; en 'La Roja' tampoco hay mucho que hablar porque Luis de la Fuente recién asumió en el cargo, tras la partida de Luis Enrique. Y la última, que tiene que ver con la albiceleste tampoco sería algo serio, ya que la AFA espera en estos próximos días la oficialización de la renovación de Lionel Scaloni.

Además se propuso al PSG como posible destino de Pep, si es que el equipo de Christophe Galtier fracasa en su camino en la UEFA Champions League y el técnico decidiera dar un paso al costado.

"Lo del City es..."

Al conocerse la demanda legal a la que se enfrenta el Manchester City, la BBC Sport habló con Kieran Maguire -un académico, autor y locutor británico experto en finanzas- para aclarar la situación del City.

"Primero, las acusaciones de que el Manchester City ha inflado artificialmente sus ingresos, en particular con respecto a los acuerdos comerciales y de patrocinio. La Premier parece estar afirmando que el dinero en realidad provenía del propietario del club, que no cuenta para el Fair Play Financiero, pero se disfrazaba como un ingreso de patrocinio, que sí que lo hace", explicó Maguire.

En esa línea, sugirió que ello matiza que "los otros cargos están relacionados con lo que se alega que el City desinfló artificialmente los costes administrativos al tener gerentes con contratos en otras compañías conectadas con los propietarios para que solo pagaran una pequeña parte del coste real".

La institución de Manchester ya fue investigada por la UEFA y sancionada por un periodo de dos años sin poder participar en competiciones europeas en 2020 por quebrantar las reglas del 'fair play' financiero entre 2012 y 2016. Sin embargo, esta sanción fue levantada por el Tribunal de Arbitraje Europeo (TAS) y nunca entró en vigor.

Avanzada la entrevista, Maguire fue a fondo y deslizó:

Es potencialmente el mayor escándalo financiero de la historia de la Premier League Es potencialmente el mayor escándalo financiero de la historia de la Premier League

Y añadió que "ningún club se ha enfrentado jamás a un catálogo de cargos semejante". Así, remarcó que "si se prueba el engaño, sería perjudicial para la fuerza dominante del fútbol inglés, para sus dueños de Abu Dabi, para el concepto de clubs estados y la idea general de que se trata de una competición justa".

image.png Kieran Maguire.

