"El Manchester City está sorprendido por la acusación de este quebrantamiento de normas de la Premier League, especialmente por la ayuda y la vasta cantidad de materiales que le hemos dado a la Premier League".

"El club da la bienvenida a la investigación de la comisión independiente, para que considere de forma imparcial las pruebas irrefutables que existen. Como tal, esperamos con ganas que esto termine con el asunto de una vez por todas", concluyó.

image.png Manchester City.

En cuanto a las penas por las que deberá rendir cuentas el Manchester City, se conoció que una comisión independiente será la encargada de juzgarlo y de decidir la culpabilidad del club de Pep Guardiola.

El comité tiene potestad para aplicar sanciones que van desde el descenso, hasta la pérdida de puntos esta temporada, algo que le sucedió a la Juventus de Italia en el Calcio.

En ese sentido, el equipo de Julián Álvarez también puede recibir multas económicas, como ya le ocurrió en 2020, cuando la UEFA lo sancionó con 30 millones de euros, que fueron reducidos a 10 tras la apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Además, la comisión puede impedirle al City inscribir nuevos jugadores en su plantel.

Sueldos filtrados

El reconocido Diario Marca, de España, reveló los salarios que perciben los futbolistas del Manchester City, luego de estallada la polémica por las irregularidades financieras. Los datos están expresados en libras esterlinas. (1 libra esterlina = 1,20 dólar estadounidense).

Arqueros:

Ederson Moraes: 5.200.000 al año/ 100 mil por semana

Stefan Ortega: 2.860.000 al año/ 55 mil por semana

Scott Carson: 1.560.000 al año/ 30 mil por semana

Defensores:

John Stones: 13.000.000 al año/ 250 mil por semana

Manuel Akanji: 9.360.000 al año/ 180 mil por semana

Rubén Días: 9.360.000 al año/ 180 mil por semana

Kyle Walker: 8:320.000 al año/ 160 mil por semana

Aymeric Laporte: 6.240.000 al año/ 120 mil por semana

Nathan Ake: 4.800.000 al año/ 92.308 por semana

Benjamin Mendy: 4.680.000 al año/ 90 mil por semana

Sergio Gómez: 2.600.000 al año/ 50 mil por semana

Mediocampistas:

Kevin De Bruyne: 20.800.000 al año/ 400 mil por semana

Jack Grealish: 15.600.000 al año/ 300 mil por semana

Phil Foden: 11.700.000 al año/ 225 mil por semana

Rodrigo Hernández: 11.440.000 al año/ 220 mil por semana

Riad Mahrez: 8.320.000 al año/ 160 mil por semana

Kalvin Phillips: 7.800.000 al año/ 150 mil por semana

Bernardo Silva: 7.800.000 al año/ 150 mil por semana

Ilkay Gundogang: 7.280.000 al año/ 140 mil por semana

Cole Palmer: 1.040.000 al año/ 20 mil por semana

Máximo Perrone: 1.560.000 al año/ 15 mil por semana

Delanteros:

Earling Halaand: 19.500.000 al año/ 375 mil por semana

Julián Álvarez: 2.600.000 al año/ 50 mil por semana

Pep Guardiola: 21.500.000 al año.

La amenaza de Guardiola

El entrenador de la institución 'ciudadana' amenazó a la dirigencia con dejar el cargo por infringir las leyes.

"Le dije a nuestra gente ‘Cuéntenme todo sobre las sospechas que hay. Los miré y les creí al 100 por ciento desde el primer día, pero les señalé... Si me mienten, al día siguiente no estaré aquí. Estaré fuera y ya no serán mis amigos’", remarcó Pep.

Me gusta representar a un club que está haciendo las cosas bien. Al final no se trata de ganar la Champions o la Premier League, se trata de hacerlo siempre bien, por nuestra gente y nuestra hinchada Me gusta representar a un club que está haciendo las cosas bien. Al final no se trata de ganar la Champions o la Premier League, se trata de hacerlo siempre bien, por nuestra gente y nuestra hinchada

https://twitter.com/FichajeGoleador/status/1622937864131559424 Pep Guardiola se podría ir de Manchester City en caso de que lo declaren culpable por el Fair Play Financiero. Ya les había advertido a los ditectivos de esto. Pero... ¿Creen que el entrenador en tal caso no estaría enterado de todo esto? ES EL QUE PIDE LOS JUGADORES. pic.twitter.com/sw2NNzpq6x — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) February 7, 2023

Clubes unidos contra el City

Según información del diario The Sun "los clubes de la Premier League exigen 'sangre', un veredicto rápido y un castigo antes de que termine la temporada".

Un periodista del medio asegura que un presidente de un club de la liga le dijo que "si se prueban estos cargos, debe haber un castigo adecuado, y el único apropiado es que sean relegados. Estamos hablando de una década de presuntos abusos y queremos que la Premier League haga lo correcto".

Más contenidos en Urgente24

Atención: Nuevo requisito para viajar a destino del exterior

Lanata y Feinmann incendiaron JXC: "El peronismo puede ganar"

Terremoto en Turquía y la falla de Anatolia: Un geólogo avisó antes

Cepo: Sergio Massa eliminó el impuesto PAIS para un sector

Encuesta: Mano a mano entre FdT y JxC en distrito clave