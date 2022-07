Argentina: jugadores que cambiaron de club antes del Mundial

Por la trascendencia en la Scaloneta que significa su presencia, Ángel Di María es el primero a mencionar. Sin lugar en PSG (el club anunció que no le daría continuidad a su contrato), tenía la misión de jugar, por lo menos, un año más en Europa. Ya manifestó su deseo por retirarse en Rosario Central, pero aún no es el momento. Juventus apareció como principal club a incorporarlo y le ofreció ese anhelado contrato de un año. Fideo lo aceptó y avisó: "No pienso en estar bien en la Juve para estar bien en la selección, que vendrá cuando tenga que venir. Estoy acá para ganar tantos títulos como sea posible. Viene el Di María de siempre, que quiere ganar a toda costa, odia perder y quiere ser campeón".