A un año de Lionel Messi, Barcelona presenta a Lewandowski

image.png Año uno del FC Barcelona sin Lionel Messi.

La marca que dejó el astro argentino será imborrable. Los títulos, los goles, las alegrías y las delanteras que supo conformar son inolvidables.

Sin embargo; su salida quedó manchada por la gestión de Joan Laporta, actual presidente del Barcelona y con quien tuvo varios cruces verbales.

"Hice todo lo posible por quedarme. Nunca se me pidió que jugara gratis, se me pidió que me rebajara el sueldo al 50% y lo hice sin ningún problema. Me dolieron (las palabras de Laporta) porque creo que no tiene necesidad de decir eso. Es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias ni hacerse cargo. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me merezco", sostuvo Lionel Messi en noviembre del año pasado, en una entrevista con Diario Sport.

El jugador dejó en claro que nunca quiso mudarse de la institución blaugrana, y mucho menos de España, país en donde escribió sus páginas más gloriosos.

La ida de Messi se produjo porque el 'Barça' tenía un tope de sueldo que cumplir con todo su plantel 2021-2022 acorde también a los ingresos del club, y los números no daban para pagarle un contrato nuevo a 'Leo', a pesar de que el propio futbolista se rebajó el monto a la mitad, explicó Redgol.

Una serie de enormes desmanejos dirigenciales llevaron a la ruina al club en ese momento. En marzo de este año, cuando entró la nueva junta de Joan Laporta, se realizó una auditoría por la comisión saliente de Josep María Bartomeu. Se informó de una deuda y compromisos tasados en 1.350 millones de euros y hasta un Camp Nou en pésimas condiciones.

image.png Joan Laporta, actual presidente del FC Barcelona.

Es así que el capitán de la Selección Argentina y actual jugador del PSG puso en duda el compromiso de Barcelona para renovar su contrato: "Había bajado un 50% mi ficha. Habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Fue lo que pasó. Hicimos todo lo posible y no se pudo. Hay muchas cosas que se dice que no son verdades. Así fue todo", lanzó.

En el presente mercado de pases, los culés llevan gastado una suma cercana a los 153 millones de euros por las llegadas de Raphinha (Leeds United), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Jules Koundé (Sevilla), Andreas Christensen (Chelsea) y Franck Kessié (Milan). Los acuerdos comerciales con sponsors, especialmente el de Spotify, fueron una inyección económica necesaria para una economía muy trastocada.

De todas maneras, la controversia se da porque, según informes de LaLiga, los barcelonistas fueron el único club español con balance negativo (-144 millones de euros) a principios de este año. Ahora, se habla de que la directiva de Laporta le pidió a sus referentes (Sergio Busquets, Frenkie De Jong y Gerard Piqué) que se rebajen el sueldo en hasta un 50%.

"Barcelona es el único club que no tiene dinero, pero luego compra todos los jugadores que quiere. No sé cómo lo hacen. Es un poco raro, un poco loco", arremetió Julian Nagelsmann, entrenador del Bayer Munich.

image.png FC Barcelona presentó a Robert Lewandowski.

Cómo el Barcelona esquiva la crisis económica

El club Permitió el alquiler del estadio para partidos informales. La idea de los blaugranas es que cada jugador amateur abone 300 euros para poder pisar el césped del Camp Nou.

Los socios autorizaron a la institución a vender activos de la entidad.

Vendió el 10% de sus derechos de TV al fondo Sixth Street por una cifra cercana a los 207,5 millones de euros. Un mes después, el club catalán anunció que cedió otro 15% al mismo fondo de sus derechos de televisión de la Liga de España para los próximos 25 años. Según la prensa española, y lo que difundió La Nación, al equipo azulgrana le ingresará alrededor de 400 millones de euros por la venta de este porcentaje adicional.

Se subastó una obra de arte digital que representa un gol histórico de Johan Cruyff por 693.000 dólares.

Acuerdo por 255 millones de euros con Spotify por la esponsorización de las camisetas y 160 millones más por los ‘Naming Rights’.

