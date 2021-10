Barcelona: Economía destruida, patrimonio negativo y quiebra

Ya he dicho que falta documentación. Cuando tengamos las conclusiones decidiremos cuáles son las acciones más adecuadas. Los servicios jurídicos serán los que digan si es delictivo o no. Lo que vemos irregular lo hacemos investigar pero si es delito o no lo dirán los servicios jurídicos Ya he dicho que falta documentación. Cuando tengamos las conclusiones decidiremos cuáles son las acciones más adecuadas. Los servicios jurídicos serán los que digan si es delictivo o no. Lo que vemos irregular lo hacemos investigar pero si es delito o no lo dirán los servicios jurídicos

Reverter apuntó a la dirigencia sucesoria de Laporta.

Lo que puedo constatar en estos momentos es que hay una gestión nefasta. Como he intentado transmitir no había ninguna planificación. Es lo que he intentado transmitir. Improvisación total

"Debemos mucho más de lo que nos deben y tenemos gran necesidad de refinanciación".

Sobre el Due Diligence, Reverter explicó:

"Se hace la Due Diligence para saber la situación financiera del club en marzo de 2021, cuando entró la nueva junta. Hemos mirado los contratos y los gastos. Era importante entender cómo estaba la situación en marzo para conocer los compromisos del club a corto, medio y largo plazo. Hemos encontrado una serie de actividades que hemos tenido que profundizar. Había indicios, por falta de documentación, que hemos tenido que bajar un grado más. Por eso hemos hecho un 'forensic' del espai Barça, de departamento de compras y contratos de jugadores. Esto se hace para encontrar indicios de algún ilícito y se pasa luego a departamento legal. Este forensic no se ha acabado, lo acabaremos en las próximas semanas y tomaremos decisiones".

La situación económica-financiera del Barcelona

La ‘due diligence’, ha revelado unos compromisos de 1.350 millones (deuda neta), un incremento del 61% de la masa salarial en tres años, de 56% de los gastos de gestión y de 600% de los costos financieros. El aumento descontrolado de la masa salarial y la falta de protocolos para contratar proveedores son dos de las principales causas de la gestión negativa a la que Reverter se refiere.

Se puso en manifiesto

Patrimonio neto negativo,

Flujo operativo de caja nulo,

Deuda financiera,

Compromisos futuros de 1.350 millones,

incumplimientos con bancos,

con la UEFA,

con los estatutos,

instalaciones deterioradas.

Según la información que brindó Mundo Deportivo.

Ferran Reverter, CEO del FC Barcelona, calcula que la situación puede revertirse 'en 4 o 5 años'