El mercado esperaba medidas, no anuncios

image.png Fuente: Rava Bursátil

image.png

Continúa la temporada de ventas en el BCRA

El Banco Central -BCRA- finalizó la jornada de hoy -jueves 4 de agosto- con ventas en el MULC por US$ 150 millones. A su vez, de acuerdo con lo relevado por el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, la demanda destinada al pago de importación de energía y combustible estuvo cerca de los US$ 100 millones. Es el séptimo día consecutivo que la entidad termina con postura vendedora, en estos primeros 4 días del mes, el BCRA acumula ventas por US$ 580 millones y un acumulado de US$ 1.700 millones desde el 30/06.