8 formas para detectar dólares truchos

La primera versión que va de 1914 a 1990 y se denominan como dólares de "cara chica" son los más complejos a analizar porque no poseen marca de agua ni hilo se seguridad, pero hay dos maneras de comprobar su veracidad:

Se debe analizar la impresión en relieve a través del contacto con tus dedos hacía abajo sobre el hombro de Franklin y comprobar que se sienta áspera;

a través del contacto con tus dedos hacía abajo sobre el hombro de Franklin y comprobar que se sienta áspera; Otra cosa a tener en cuenta son las fibras de seguridad rojas y azules, las cuales se pueden ver fácilmente en el lugar de la marca de agua.

Dólar 1914 - 1990.jpg Mirá cómo son los billetes de dólar emitidos desde 1914 hasta 1990.

Dólares truchos 1990-2013: Cómo chequear si son billetes verdaderos o falsos

La segunda y tercera versión de los dólares emitidos entre 1990-1996 y 1996-2013 cuenta con tres maneras de analizar si el billete de dólar entregado es verdadero o una copia y las detallamos a continuación:

Dólar 1990 - 1996.jpg Mirá cómo eran los dólares vigentes de 1990 a 1996.

Al igual que en la primera edición, el tacto se vuelve crucial porque debe sentirse áspero. Si se siente como un papel liviano, tieso, falto de flexibilidad o más grueso que lo habitual, es una falsificación.

Se debe mirar el billete a contraluz del sol, una lampara o cualquier elemento que emita luz para hallar la marca de agua y el hilo de seguridad que deben ser visibles de ambos lados. En este último punto, también se puede utilizar luz ultravioleta, ya que el último ítem debería brillar con un color particular y chillón.

del sol, una lampara o cualquier elemento que emita luz En este último punto, también se puede utilizar luz ultravioleta, ya que el último ítem debería brillar con un color particular y chillón. Estas dos maneras se suman a la necesidad de mover el billete que se obtiene de adelante hacía atrás, ya que hay ciertos detalles que cambian de color como el 100 que pasa de color cobrizo a verde, mientras que la tinta de los números que se ubican debajo a la derecha pasan de verde a negro .

Dólar 1990 - 1996.jpg Mirá cómo son los billetes de dólar emitidos de 1996 a 2013.

Dólares truchos 2013 - presente: Cómo saber si son billetes verdaderos o falsos

Los dólares emitidos desde 2013 se denominan de "cara grande" y localizan su centro de atención en la marca de agua, ya que el número de abajo cambia de verde a negro, mientras que el hilo de seguridad se torna rosado con luz ultravioleta.

Junto a todos los detalles ya mencionados, también se agregan otros que sirven para quitarse la desconfianza frente a la autenticidad de la moneda norteamericana:

La campana que está en el tintero debe pasar de color cobre a verde al momento de inclinar el billete;

al momento de inclinar el billete; La microimpresión posibilita que se puedan ver palabras pequeñas cuando una persona se acerca al billete o emplea una lupa en torno a la marca de agua, en cuyos lugares puede decir "USA100" Y "ONE HUNDRED USA".

cuando una persona se acerca al billete o emplea una lupa en torno a la marca de agua, en cuyos lugares puede decir "USA100" Y "ONE HUNDRED USA". La banda de seguridad azul en 3D tiene que contar con varios números "100" que aparecen en la inclinación del billete y son los mismos que cambian su fisonomía para transformarse en campanas.

Está demás aclarar que se deben rechazar y/o negar su recepción todos los billetes con inscripciones extrañas como "replica", "for motion picture use only" (solo para uso de películas) u otra frase inusual.

Dólar 1993 - 2013.jpg Mirá cómo son los billetes de dólar emitidos desde 2013

Dólares truchos y Cash Assist, la app que detecta la falsificación: Cómo usarla

El dólar es una de las monedas más elegidas por gran parte de la población mundial y Estados Unidos intentó acercar a toda las personas una aplicación que tomó el nombre de Cash Assist y que fue lanzada en julio de 2021 para facilitar la detección de los dólares falsos.

Más allá que la propia plataforma deja asentado que "no identifica las falsificaciones por usted", la aplicación disponible para Android y App Store solo está habilitada en inglés, pero utiliza la cámara del celular y sus sensores para informarte las medidas de seguridad que debes prestar atención para hallar si se trata de una falsificación.

El programa ofrece un detector de denominación. Allí, la cámara del celular se enfoca en el billete y, automáticamente, la app conoce su valor y la serie perteneciente para aconsejar cuáles son los detalles a tener en cuenta. Por otro lado, el simulador de inclinación arroja un billete virtual en el teléfono móvil que permitirá observar los cambios que se producen cuando se inclina el dispositivo hacía cada costado.

