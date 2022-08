Caso Grabois: El que avisa no traiciona (pero extorsiona)

Dicen que "el que avisa no traiciona", pero en el caso de Juan Grabois y el Frente Patria Grande podría añadirse al dicho: "pero extorsiona". Es que el anuncio de que, en rechazo a las medidas económicas lanzadas por Sergio Massa, están analizando abandonar el Frente de Todos suena más bien a amenaza (y extorsión). ¿Quién avisa que está analizando romper si no espera algo a cambio para no hacerlo? De lo contrario, se rompe y ya, sin tanto preámbulo.