Juan Grabois, decepcionado: "El hambre es más grave ahora"

Luego durante un momento de la entrevista continuó con sus duras críticas al gobierno y bromeó con el plan de la colación gobernante del 2019 de “terminar con el hambre”. "No hay más hambre, no existe más. Era el tema fundamental que el Gobierno iba a asumir, que era una política contra el hambre ¿No hay más hambre? No señor, el hambre es más grave ahora que cuando asumió el Gobierno", disparó.

Luego apuntó directa y llanamente contra el mandatario nacional Alberto Fernández: "El Presidente se conmovía cuando el compañero 'Gringo' Castro le contaba que había chicos que comían cartón mojado ¿Ahora no existen más esos chicos? No hay que conmoverse más por eso porque hay que conmoverse por el dólar, los mercados. Dejémonos de joder", lanzó.

"Esto es una claudicación frente a lo que era el contrato electoral de 2019, que era empezar por los últimos, no una procesión de funcionarios yendo a Estados Unidos para ver si los hermanitos del Norte nos dan la bendición para que nos sigamos hundiendo", resaltó Grabois.

Además, admitió que aunque el gobierno demostró su incapacidad rotunda a la hora de gestionar y resolver la crisis económica, política y social, prefiere al Fdt que JxC. “Veo muchas cosas que están mal, pero sigo pensando que el Frente de Todos es una mejor política que Juntos por el cambio”. Sin embargo, advirtió que “si sigue así va a dejar de representar lo que representó en 2019, que era una alternativa al neoliberalismo".

En ese punto, opinó que si la coalición oficialista "no logra mejorar la distribución de la riqueza y las condiciones materiales de vida de los trabajadores, los jubilados y los humildes, es un Gobierno que no sirve para lo que fue elegido".

Por último justificó las marchas que frecuentemente convoca como repudio a las decisiones del gobierno y que afectan a miles de trabajadores de CABA. "Lo que estamos tratando de hacer es de ayudar a que este Gobierno cumpla con el contrato electoral y con las expectativas que generó en la gente", concluyó.

Desencanto de Grabois con el gobierno

El dirigente social en los últimos meses no ocultó su decepción por los recurrentes fracasos de la coalición gobernante , tanto en materia política, económica como social.

Sus críticas se endurecieron más los últimos días con la decisión del gobierno nacional de instrumentar una cotización del dólar especial (soja) para el campo con el objetivo de incentivar la liquidación de granos.

Hace unas semanas, sacadísimo, Juan Grabois reprochó al presidente Alberto Fernández por la falta de medidas para los más desfavorecidos y por el aumento de la pobreza.

"Es una cosa tan elemental, que yo no entiendo cómo se dan cuenta que no es política, ¡la puta madre! Es obvio que esto no da para más. ¿Para qué te pusimos ahí? Para que haya menos pobreza, no para que haya más. Es matemática, hermano!", expresó con furia.

