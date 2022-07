Papa Francisco (y jesuita): Precisiones acerca de su retiro

"Lo que sucedió con los indígenas fue un genocidio". Respondiendo a una pregunta de una periodista canadiense, el Papa Francisco, en el vuelo de regreso de Iqaluit a Roma, habló de los temas del viaje que acababa de terminar y del colonialismo, viejo y nuevo. Pero también abordó el tema de la renuncia al pontificado, solicitado en varias ocasiones por las preguntas de los periodistas, explicando que por el momento no piensa en dimitir, aunque lo ve como una posibilidad. Al inicio de la rueda de prensa, Francisco agradeció a los periodistas que le acompañaban: "Buenas noches y gracias por su acompañamiento, por su trabajo aquí, sé que han trabajado mucho y gracias por la compañía, gracias".

Jessica Ka'nhehsíio DEER (CBC Radio - Canadá Indígena): -Como descendiente de un superviviente de una escuela residencial, sé que los supervivientes y sus familias quieren ver acciones concretas que sigan a sus disculpas, incluido el rechazo de la 'Doctrina del Descubrimiento'. Teniendo en cuenta que esto sigue estando consagrado en la Constitución y en los sistemas jurídicos de Canadá y Estados Unidos, donde los pueblos indígenas siguen siendo despojados de sus tierras y privados de poder, ¿no ha sido una oportunidad perdida hacer una declaración en este sentido durante su viaje a Canadá?

Francisco: -Lo último, no entiendo el problema. ¿Puede explicar que cosa entiende por Doctrina del Descubrimiento?

Jessica Ka'nhehsíio DEER: -Está en el hecho de que las poblaciones indígenas siguen privadas de tierras y de poder, en virtud de esas Bulas papales y de este concepto de la doctrina del descubrimiento. Cuando hablo con personas indígenas, me dicen que cuando la gente vino a colonizar América, existía esta doctrina del descubrimiento que, de alguna manera, daba fuerza a la idea de que los pueblos indígenas de los nuevos países eran inferiores a los católicos. Así es como Canadá y Estados Unidos se convirtieron en "países".

Francisco: -Gracias por la pregunta. Creo que este es un problema de todo colonialismo, de todo. Incluso hoy: las colonizaciones ideológicas actuales tienen el mismo esquema. Quien no entra en su camino, es inferior. Pero quiero ir más allá en esto. Se les consideraba no sólo inferiores: algún teólogo un poco loco se preguntaba si tenían alma. Cuando Juan Pablo II fue a África, al puerto donde se embarcaban los esclavos [la isla de Gorée, el puerto de no retorno], hizo una señal para que llegáramos a comprender el drama, el drama criminal: esas personas fueron arrojadas al barco, en condiciones desastrosas, y luego fueron esclavas en América. Es cierto que hubo voces que se pronunciaron, como Bartolome de las Casas, por ejemplo, Pedro Claver, pero fueron la minoría. La conciencia de la igualdad humana llegó lentamente. Y digo conciencia, porque en el inconsciente todavía hay algo... Siempre, tenemos -permítanme decirlo- como una actitud colonialista de reducir su cultura a la nuestra. Es algo que nos viene del modo de vida desarrollado, el nuestro, que a veces perdemos valores que ellos tienen. Por ejemplo: los pueblos indígenas tienen un gran valor que es el de la armonía con la Creación y, al menos algunos que conozco, lo expresan con las palabras vivir bien. Eso no significa, como entendemos los occidentales, pasarla bien o vivir 'la dolce vita': no. 'Vivir bien' es custodiar la armonía, y ese es para mí el gran valor de los pueblos originarios. Armonía. Estamos acostumbrados a reducir todo a la cabeza: en cambio, la personalidad de los pueblos originarios -hablo en general- sabe expresarse en tres lenguajes:

el de la cabeza,

el del corazón y

el de las manos.

Pero todos juntos y saben tener este lenguaje con la Creación. Entonces, este progresismo acelerado del desarrollo algo exagerado, algo neurótico que tenemos, ¿no? No hablo en contra del desarrollo: el desarrollo es bueno. Pero no es bueno con la ansiedad del desarrollo-desarrollo-desarrollo... Mira, una de las cosas que nuestra civilización sobredesarrollada, comercial, ha perdido es la capacidad de la poesía: los pueblos indígenas tienen esa capacidad poética. No estoy idealizando. Entonces, esta doctrina de la colonización: es verdad, es mala, es injusta. Incluso hoy en día se utiliza: lo mismo, con guantes de seda, tal vez, pero se utiliza, hoy en día. Por ejemplo, algunos obispos de algunos países me han dicho: “Pero, nuestro país, cuando pide un crédito a una organización internacional, le ponen condiciones, incluso legislativas, colonialistas. Para darles crédito, les hacen cambiar un poco su forma de vida”. Volviendo a nuestra colonización de América, la de los ingleses, la de los franceses, la de los españoles, la de los portugueses, que son cuatro que siempre han sido ese peligro... Por el contrario, esa mentalidad “nosotros somos superiores y estos nativos no cuentan”, y eso es grave. Por eso hay que trabajar en lo que tú dices: volver atrás y sanar, digamos, lo que se hizo mal, sabiendo que el mismo colonialismo existe hoy. Pensemos, por ejemplo, en un caso, que es universal y me atrevo a decirlo. Pienso en el caso de los Rohingya, en Myanmar: no tienen derecho a la ciudadanía, son de nivel inferior. Incluso hoy en día. Muchas gracias.

Brittany Hobson (The Canadian Press): -Buenas tardes, Papa Francisco. Mi nombre es Brittany Hobson, de la Canadian Press. Usted ha dicho a menudo que es necesario hablar en términos claros, honestos y directos. Usted sabe que la Comisión Canadiense de la Verdad y la Reconciliación calificó el sistema de escuelas residenciales de genocidio cultural, y esta expresión ha sido corregida a genocidio simplemente. Las personas que escucharon sus palabras de disculpa esta semana lamentaron que no se utilizara el término genocidio. ¿Utilizaría este término y reconocería que miembros de la Iglesia participaron en este genocidio?

Francisco: -Es cierto que no utilicé la palabra porque no me vino a la mente, pero describí el genocidio y pedí perdón, perdón por esta obra que es genocida. Por ejemplo, yo también condené esto, ¿no? Quitar a los niños, cambiar la cultura, cambiar las mentes, cambiar las tradiciones, cambiar una raza, digamos, toda una cultura. Sí, es una palabra técnica -genocidio- pero no la utilicé porque no me vino a la mente. Pero describí que era cierto, sí, era un genocidio, sí, sí. Tranquilos, tú pudes informar que yo he dicho que fue un genocidio. Gracias.

María Valentina Alazraki Crastich (Televisa): -Papa Francisco, buenas tardes. Suponemos que este viaje a Canadá ha sido también una prueba, un ensayo para su salud, por lo que ha descrito esta mañana como "limitaciones físicas". Así que queríamos saber: después de esta semana, ¿qué puede decirnos sobre sus futuros viajes? Si quieres seguir viajando así... ¿Habrá algún viaje que no puedas hacer por estas limitaciones, o después de una semana cree la operación de rodilla podría solucionar más la situación y viajar de forma... cómo antes?

Francisco: -Gracias. No sé... No creo que pueda ir al mismo ritmo que antes. Creo que a mi edad y con esta limitación, tengo que ahorrar un poco para poder servir a la Iglesia o, por el contrario, pensar en la posibilidad de dar un paso al costado. Esto con toda honestidad: no es una catástrofe, se puede cambiar Papa, ¡no hay problema! Pero creo que tengo que limitarme un poco con estos esfuerzos. La operación de rodilla no va, no va en mi caso. Los técnicos dicen que sí, pero está todo el problema de la anestesia: me sometí a más de seis horas de anestesia hace diez meses y todavía quedan rastros. No se juega con la anestesia. Y por eso crees que no es del todo conveniente. Pero intentaré seguir viajando y estar cerca de la gente, porque creo que es una forma de servir, de estar cerca. Pero más que eso no puedo decir. Esperemos... En México no hay ninguna previsión todavía, ¿eh?

María Valentina Alazraki: -No, no... y ¿Kazajistán? Y si va a Kazajistán, ¿no debería ir también a Ucrania, tal vez, si va a Kazajistán?

Francisco: -Dije que me gustaría ir a Ucrania. Vamos a ver ahora lo que me encuentro cuando llegue a casa. Kazajstán, por el momento, me gustaría ir: es un viaje tranquilo, sin tanto movimiento, es un congreso de religiones, allí. Pero por el momento, todo se mantiene. Además, tengo que ir a Sudán del Sur antes que al Congo, porque es un viaje con el Arzobispo de Canterbury y el Obispo de la Iglesia de Escocia, los tres juntos como hicimos en el retiro de hace dos años. Luego el Congo. Pero será el año que viene, porque es la temporada de lluvias... veamos: tengo toda la buena voluntad, pero veamos qué dice la pierna.

Carolina Pigozzi (Paris Match): -Esta mañana se ha reunido en el Arzobispado con miembros locales de la Compañía de Jesús, su familia; como siempre hace durante sus viajes. Hace 9 años, al volver de Brasil, le pregunté si todavía se sentía jesuita. Su respuesta fue positiva. El 4 de diciembre, después de ver a los jesuitas en Grecia, dijo que cuando se inicia un proceso hay que dejar que se desarrolle, que crezca una obra, y luego hay que retirarse. Todo jesuita -dijo- debe hacer esto, ningún trabajo le pertenece porque es del Señor. ¿Podría esta afirmación ser válida algún día para un Papa jesuita?

Francisco: -Creo que sí, sí.

Carolina Pigozzi: -¿Significa eso que podría retirarse como los jesuitas?

Francisco: -Sí. Sí. Es una vocación.

Carolina Pigozzi: -¿Ser Papa o Jesuita?

Francisco: -Jesuita. Que el Señor diga. El jesuita intenta -lo intenta, no siempre, pero lo intenta- hacer la voluntad del Señor. El Papa jesuita también debe hacer lo mismo. Cuando el Señor habla..., si el Señor dice adelante, tú vas adelante, si el Señor dice ve a la esquina, tú vas a la esquina. Es el Señor quien...

francisco en canada3.jpg 30/07/2022: Papa Francisco durante la conferencia de prensa de regreso del viaje a Canadá. Foto NA-REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Carolina Pigozzi: -Lo que dice significa que espera la muerte en ese momento....

Francisco: -Pero todos esperamos la muerte...

Carolina Pigozzi: -Es decir: ¿no se retira primero?

Francisco: -Lo que diga el Señor. El Señor puede decir que renuncie. Es el Señor quien manda. Una cosa sobre San Ignacio, esto es importante. San Ignacio cuando uno estaba cansado, enfermo, le dispensaba de la oración, pero nunca le dispensaba del examen de conciencia. Dos veces al día: 'Mira lo que ha pasado hoy en mi corazón'. No pecados o no pecados, sino qué espíritu me ha movido hoy. Nuestra vocación es buscar lo que ha ocurrido hoy. Si yo -esto es una hipótesis- veo que el Señor me dice algo, que me ha pasado algo, que tengo una inspiración, tengo que discernir para ver qué me pide el Señor. También puede ser que el Señor quiera arrinconarme, Él es el que manda. Esta es la forma de vida religiosa de un jesuita, estar en discernimiento espiritual para tomar decisiones, elegir un camino de trabajo, de compromiso también... El discernimiento es la clave en la vocación del jesuita. Esto es importante. San Ignacio fue muy fino en esto porque fue su propia experiencia de discernimiento espiritual la que le llevó a la conversión. Y los ejercicios espirituales son realmente una escuela de discernimiento. Así que el jesuita debe ser por vocación un hombre de discernimiento: discernir las situaciones, discernir la propia conciencia, discernir las decisiones que hay que tomar. Por eso debe estar abierto a todo lo que el Señor le pida, esto es un poco de nuestra espiritualidad.

Carolina Pigozzi: -Pero, ¿se siente más Papa o más jesuita?

Francisco: -Oh, bueno... Nunca he hecho esa medición, (nunca he) medido (si) más Papa o Jesuita. Me siento un siervo del Señor con el hábito jesuita. No hay espiritualidad papal. No lo hay. Cada Papa lleva a cabo su propia espiritualidad. Piensa en San Juan Pablo II con esa hermosa espiritualidad mariana que tenía. Lo tuvo antes y lo tuvo como Papa. Piensa en los muchos Papas que han llevado su espiritualidad. El Papado no es una espiritualidad, es un trabajo, una función, un servicio. Cada uno lo realiza con su propia espiritualidad, sus propias gracias, su propia fidelidad y también sus propios pecados. Pero no hay espiritualidad papal. Por eso no hay comparación entre la espiritualidad jesuita y la espiritualidad papal, porque esta última no existe. ¿Lo entiendes?

Severina Elisabeth Bartonitschek (CIC): -Ayer también habló de la fraternidad de la Iglesia, una comunidad que sabe escuchar y dialogar, que promueve una buena calidad de relaciones. Pero hace unos días apareció la declaración de la Santa Sede sobre el Camino Sinodal Alemán, (un texto) sin firma. ¿Cree que esta forma de comunicar contribuye o es un obstáculo para el diálogo?

Francisco: -En primer lugar, ese comunicado lo hizo la Secretaría de Estado... fue un error no decirlo... creo que decía 'Comunicado de la Secretaría de Estado', pero no estoy seguro. Fue un error no firmar como Secretaría de Estado, pero un error de oficio, no de mala voluntad. Y sobre el Camino Sinodal escribí una carta, lo hice solo: un mes con oración, reflexión, consultas. Y dije todo lo que tenía que decir sobre el Camino Sinodal, más que eso no diré y es el 'Magisterio Papal sobre el Camino Sinodal', esa carta que escribí hace dos años. Me salté la Curia, porque no hice consultas (en la Curia), nada. Hice mi propio camino también como pastor (para) una Iglesia que busca un camino, como hermano, como padre y como creyente. Y este es mi mensaje. Sé que no es fácil, pero todo está en esa carta. Gracias.

Ignazio Ingrao (RAI - TG1): -Italia está atravesando un momento difícil que también causa preocupación a nivel internacional. Está la crisis económica, la pandemia, la guerra y ahora también estamos sin gobierno. Usted es el Primado de Italia: en su telegrama al Presidente (Sergio) Mattarella con motivo de su cumpleaños habló de un país marcado por muchas dificultades y llamado a tomar decisiones cruciales. ¿Cómo vivió la caída de Draghi?

Francisco: -En primer lugar, no quiero inmiscuirme en la política interior italiana. Segundo: Nadie puede decir que el Presidente (Mario) Draghi no sea un hombre de gran prestigio internacional. Fue presidente del Banco (Central Europeo). Tuvo una buena carrera. Hice una pregunta a uno de mis colaboradores: dime, ¿cuántos gobiernos ha tenido Italia en este siglo? Me dijo 20. Esta es mi respuesta...

Ignazio Ingrao: -¿Qué llamamiento hace usted a las fuerzas políticas ante estas difíciles elecciones?

Responsabilidad: -Responsabilidad cívica…

Claire Giangrave (Religion News Service): -Muchos católicos, pero también muchos teólogos, creen que es necesaria una evolución de la Doctrina de la Iglesia respecto a los anticonceptivos. Al parecer, incluso su predecesor, Juan Pablo I, pensó que la prohibición total quizás debía ser reconsiderada. ¿Qué opina al respecto, es decir, está abierto a una reevaluación en este sentido? ¿O existe la posibilidad de que una pareja considere los anticonceptivos?

Francisco: -Se trata de algo muy puntual. Pero sabed que el dogma, la moral, está siempre en vías de desarrollo, pero en un desarrollo en el mismo sentido. Para utilizar algo que está claro, creo que lo he dicho aquí antes: para el desarrollo teológico de una cuestión moral o dogmática, hay una regla que es muy clara y esclarecedora. Esto es lo que hizo Vicente de Lerins en el siglo X más o menos. Dice que la verdadera doctrina para avanzar, para desarrollarse, no debe ser tranquila, se desarrolla 'ut annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate'. Es decir, se consolida con el tiempo, se expande y se consolida y se hace más firme pero siempre progresando. Por eso el deber de los teólogos es la investigación, la reflexión teológica, no se puede hacer teología con un "no" por delante. Luego será el Magisterio el que diga que no, que fuisteis más allá, que volváis, pero el desarrollo teológico debe ser abierto, los teólogos (ahí) están para eso. Y el Magisterio debe ayudar a comprender los límites. Sobre el tema de la anticoncepción, sé que ha salido una publicación sobre este y otros temas matrimoniales. Estos son las actas de un congreso y en un congreso hay ponencias, luego discuten entre ellos y hacen propuestas. Hay que ser claros: los que han hecho este congreso han cumplido con su deber, porque han tratado de avanzar en la doctrina, pero en sentido eclesial, no fuera, como dije con aquella regla de San Vicente de Lerins. Entonces el Magisterio dirá, sí es bueno o no es bueno. Pensemos, por ejemplo, en las armas atómicas: hoy he declarado oficialmente que el uso y la posesión de armas atómicas es inmoral. Piensa en la pena de muerte: hoy puedo decir que ahí estamos cerca de la inmoralidad, porque la conciencia moral se ha desarrollado bien. Para ser claros: cuando se desarrolla el dogma o la moral, está bien, pero en esa dirección, con las tres reglas de Vicente de Lerins. Creo que esto es muy claro: una Iglesia que no desarrolla su pensamiento en sentido eclesial es una Iglesia que va hacia atrás, y este es el problema hoy, de tantos que se llaman tradicionales. No, no, no son tradicionales, son 'indietristas', van hacia atrás, sin raíces: siempre se ha hecho así, en el siglo pasado se hizo así. Y el 'indietrismo' es un pecado porque no va con la Iglesia. En cambio, la tradición la dijo alguien -creo que lo dije en una de las intervenciones- la tradición es la fe viva de los muertos, en cambio estos "indietristas" que se llaman tradicionalistas, es la fe muerta de los vivos. La tradición es precisamente la raíz, la inspiración para avanzar en la Iglesia, y siempre ésta es vertical. Y el 'indietrismo' va hacia atrás, siempre está cerrado. Es importante entender bien el papel de la tradición, que siempre está abierta, como las raíces del árbol, y el árbol crece... Un músico tenía una frase muy bonita: Gustav Mahler, dijo que la tradición en este sentido es la garantía del futuro, no es una pieza de museo. Si concibes la tradición cerrada, esa no es la tradición cristiana... siempre es el jugo de las raíces el que te lleva hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Por eso, por lo que dices, pensar y llevar la fe y la moral hacia adelante, pero mientras vaya en la dirección de las raíces, del jugo, está bien. Con estas tres reglas de Vincent de Lerins que he mencionado.

francisco en canada4.jpg 24/07/2022: El papa Francisco en Edmonton International Airport, Alberta, Canadá. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Eva Fernández (Cadena Cope): -A finales de agosto tenemos un consistorio. Últimamente mucha gente le ha preguntado si ha pensado en dimitir, no se preocupe, esta vez no se lo preguntaremos, pero tenemos curiosidad: ¿ha pensado alguna vez en qué características le gustaría que tuviera su sucesor?

Francisco: -Esto es una obra del Espíritu Santo, ¿sabes? Nunca me atrevería a pensar... El Espíritu Santo puede hacer esto mejor que yo, mejor que todos nosotros. Porque inspira las decisiones del Papa, siempre inspira. Porque está vivo en la Iglesia, no se puede concebir la Iglesia sin el Espíritu Santo, es el que hace las diferencias, también hace el ruido -pensemos en la mañana de Pentecostés- y luego hace la armonía. Es importante hablar de "armonía" en lugar de "unidad". Unidad sí, pero armonía, no como algo fijo. El Espíritu Santo te da una armonía progresiva, que continúa. Me gusta lo que dice San Basilio sobre el Espíritu Santo: 'Ipse armonia est', Él es la armonía. Él es armonía porque primero hace el ruido con la diferencia de carismas. Así que dejemos este trabajo al Espíritu Santo. Sobre mi dimisión, me gustaría daros las gracias por un bonito artículo que uno de vosotros escribió (poniendo) todas las señales que podrían llevar a una dimisión y todas las que están apareciendo. Es un buen trabajo de un periodista que luego acaba dando su opinión, pero (mientras tanto) va y ve todas las señales, no sólo las declaraciones, con ese lenguaje subterráneo que (sin embargo) también da señales. Saber leer las señales o al menos hacer un esfuerzo por interpretarlas, que puede ser eso o lo otro, es un buen trabajo que te agradezco mucho.

Phoebe Natanson (ABC NEWS): -Disculpe Santo Padre, sé que le han hecho muchas preguntas de este tipo, pero quería preguntarle, en este momento, con las dificultades de salud y todo eso, ¿se le ha ocurrido la idea de que podría ser el momento de retirarse? ¿Ha tenido algún problema que le haya hecho pensar en ello? ¿Ha habido algún momento difícil que le haya hecho pensar en ello?

Francisco: -La puerta está abierta, es una opción normal, pero hasta hoy no he llamado a esta puerta, no he dicho que voy a esta habitación, no he escuchado pensar en esta posibilidad. Pero eso no significa que pasado mañana no me ponga a pensar, ¿verdad? Pero ahora mismo, sinceramente, no lo sé. Este viaje también ha sido un poco una prueba... es cierto que no puedes hacer viajes en este estado, tienes que quizás cambiar un poco tu estilo, disminuir, pagar las deudas de los viajes que te quedan por hacer, reorganizar... Pero el Señor lo dirá. La puerta está abierta, eso es cierto.

Francisco: -Y antes de despedirme, me gustaría hablar de algo que es muy importante para mí: el viaje a Canadá estuvo muy relacionado con la figura de Santa Ana. Dije algunas cosas sobre las mujeres, pero especialmente sobre las mujeres mayores, las madres y las abuelas. Y subrayé una cosa que está clara: la fe debe transmitirse en dialecto, y el dialecto -lo dije claramente- materno, el de las abuelas. Recibimos la fe en forma de dialecto femenino, y esto es muy importante: el papel de la mujer en la transmisión de la fe y en el desarrollo de la misma. Es la madre o la abuela la que enseña a rezar, es la madre o la abuela la que explica las primeras cosas que el niño no entiende sobre la fe. Alguien puede decirme: pero, ¿cómo lo explicas teológicamente? Porque diré (que) la que transmite la fe es la Iglesia y la Iglesia es mujer, la Iglesia es novia, la Iglesia no es masculina, la Iglesia es mujer. Y debemos entrar en este pensamiento de la Iglesia como mujer, la Iglesia como madre, que es más importante que cualquier fantasía ministerial machista o cualquier poder machista. La Iglesia madre, la maternidad de la Iglesia femenina. La figura de la Madre del Señor. En este sentido, es importante destacar la importancia en la transmisión de la fe de este dialecto materno. Lo descubrí leyendo, por ejemplo, el martirio de los Macabeos: dos o tres veces dice que su madre les dio el alma en el dialecto materno. La fe debe transmitirse en dialecto. Y ese dialecto lo hablan las mujeres. Esta es la gran alegría de la Iglesia, porque la Iglesia es mujer, la Iglesia es esposa. Quería decirlo claramente pensando en Santa Ana. Gracias, gracias por su paciencia. Gracias por escuchar, descansen y tengan un buen viaje.

Finalmente, el Papa volvió a tomar el micrófono para saludar a Paolo Rodari, vaticanista de La Repubblica, en su último vuelo papal.

