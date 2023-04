¿Esto quiere decir que Cristina Kirchner no podrá inscribirse como candidata? Todo lo contrario. Sin pronunciamiento de Casación no se inicia el camino para que la sentencia quede en firme, lo que deja en suspenso la inhabilitación política. En síntesis: todo indica que la Vice, si lo desea, podrá competir en las elecciones. Luce difícil que Parrilli desconozca esos detalles, por lo que algunos interpretan que la decisión de CFK de no competir no tiene vuelta atrás y sólo está viendo cómo la camufla. Ella misma había instado a sus dirigentes a que tomen “el bastón de mariscal” y comiencen a construir su sucesión. Habría admitido así que su tiempo político en términos electorales también llegó a su fin. Las limitaciones en su intención de voto lo fundamentan. Luego lo relativizó al optar por el discurso de la “proscripción”, que dejó latente una eventual candidatura.