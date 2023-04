Por supuesto que para YPF fue OK el final del juicio Maxus 

Pagar US$ 300 millones cuando la demanda era por US$ 14.000 millones (número teórico pero número al fin) no parece un fallo desfavorable para YPF cuando era imposible no pagar alguna indemnización. Sin embargo, cuando Urgente24 lo publicó y consideró que el ministro Sergio Massa había zafado de tener que pagar más dinero, algunos cuestionaron el enfoque de Urgente24.