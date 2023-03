Repercusiones opositoras de la condena contra la Argentina por YPF

El diputado libertario y precandidato presidencial Javier Milei disparó contra "casi la totalidad de la clase política" por haber votado la expropiación que calificó de "ilegal".

"Hace casi diez años casi la totalidad de la clase política argentina votó a favor de la expropiación de YPF. Incluido 34 votos positivos de la UCR. Esa expropiación ilegal nos acaba de salir 20 mil millones de dólares en un juicio contra Argentina. La joda la pagamos nosotros", tuiteó el líder de La libertad avanza.

Por suparte, el diputado nacional liberal José Luis Espert advirtió que el costo de la sentencia saldrá "de más impuestos" y pidió que "los que reestatizaron YPF vayan presos".

El dirigente Carlos Maslatón, por su parte, recordó sus advertencias cuando fue anunciada la expropiación y sostuvo: "Tan claro, no se puede creer, lo advertí en 2012 el mismo día que tomaron ese edificio de Puerto Madero. No se puede expropiar parcialmente una empresa sometida a oferta pública. Se debe OPAr (hacer una oferta pública), porque ley especial deroga ley general. Y el deudor del desatino es el estado, no YPF".

También desde sector de Javier Milei, en tanto, el legislador Ramiro Marra apuntó en duros términos contra Kicillof.

"En 2012, Kicillof se agrandaba diciendo que Argentina no iba a pagarle un peso a Repsol por la expropiación de YPF. Poco más de 10 años después, el país se ve obligado a pagar US$20 mil millones por su accionar", tuiteó.

Desde el macrismo, la extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso disparó en la red social: "Las aventuras ideológicas y los negocios del kirchnerismo los pagamos todos los argentinos. Por eso voté en contra (de la estatización) cuando fui diputada".

